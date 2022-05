iOS 16: Apple könnte mit dem neuen Betriebssystem endlich ein heiß ersehntes Feature liefern

Die World Wide Developer Conference 2022 (WWDC) findet bereits in ein paar Wochen statt. Dort wird Apple unter anderem das neue Betriebssystem für iPhones iOS 16 vorstellen. Umso näher die Konferenz rückt, desto dichter werden auch die Gerüchte um die möglichen Neuerungen. Jüngste Vermutungen weisen auf interaktive Widgets hin.

Die Informationen stammen von Mark Gurman, seines Zeichens Tech-Redakteur bei Bloomberg und Apple-Experte. In seinem Newsletter (via MacRumors) spricht er davon, dass Apples neues Betriebssystem iOS 16 neue Arten der Interaktion und einige frische Apple-Apps enthalten soll.

Was genau mit den neuen Arten der Interaktion gemeint ist, verrät Gurman allerdings nicht. MacRumors spekuliert, dass es sich hier um interaktive Widgets handeln könnte. Diese wurden immerhin schon in der letzten Version, also iOS 15, erwartet, diesbezüglich wurden Apple-Fans jedoch enttäuscht.

Das sind interaktive Widgets

Die interaktiven Widgets würden iPhone-Nutzern die Möglichkeit geben, mit bestimmten Apps zu interagieren, ohne diese zu öffnen, und wichtige Informationen auf einen Blick zu sehen. Letzteres machen die jetzigen Widgets bereits. Damit seht ihr zum Beispiel, welcher Song gerade spielt, wie sich das Wetter verhält oder wo ihr euch auf der Karte befindet.

Die interaktive Version der Widgets ginge jedoch noch einen Schritt weiter. Damit könntet ihr dann zum Beispiel die Musik anhalten oder zum nächsten Song springen, ohne die App zu öffnen. Mit Maps könnt ihr euch Restaurants in der Gegend anzeigen lassen oder schnell zu einem bestimmten Ziel navigieren.

Welche Funktionen solche interaktiven Widgets nutzen, ist aber letztendlich von den Entwicklern abhängig. Im ersten Schritt müsste Apple dies mit dem neuen Betriebssystem erst einmal unterstützen.

Neue Apple-Apps und watchOS 9

Zu den frischen Apple Apps verliert Gurman in seinem Newsletter kein weiteres Wort. Anscheinend können wir aber neue Anwendungen erwarten, die wir vorher noch nicht bei Apple gesehen haben. Außerdem sagt der Journalist bedeutungsvolle Updates zu watchOS 9 voraus, Apples Betriebssystem für die Apple-Watch.

Ansonsten bleibt alles beim Alten. Gurman erwartet keine größeren Design-Änderungen. Die WWDC findet zwischen dem 6. Und 10. Juni statt. Spätestens dann werden wir herausfinden, welche Änderungen mit iOS 16 auf iPhone-Besitzer zukommen. Bis dahin haben wir uns aber auch schon einmal Gedanken dazu macht, was Apple am Betriebssystem verändern könnte. Die Ergebnisse davon findet ihr hier:

Wären interaktive Widgets eine sinnvolle Neuerung für euer iPhone? Gibt es andere Features, die ihr euch von Apple wünschen würdet? Lasst es uns gerne wissen.