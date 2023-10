Apples »preiswerteres MacBook« nimmt Formen an: Kommt die Budget-Variante schon nächstes Jahr?

Bekommt das MacBook Air eine Budget-Variante?

Bislang sind die MacBooks des Herstellers Apple nicht unbedingt dafür bekannt, eine kostengünstige Option auf dem Laptop-Markt darzustellen.

Künftig könnte sich das ändern, denn die bereits im letzten Monat aufgetauchten Gerüchte rund um günstigere MacBooks haben neue Nahrung erhalten.

Auf dem koreanischen Blog Naver will der News-Aggregator »yeux1122« von übereinstimmenden Quellen aus der Apple-Lieferkette eine Bestätigung der Gerüchte erhalten haben.

Günstige MacBooks in zwei Größen?

Demzufolge hätten diese Quellen »konstant Beweise« dafür gesehen, dass Apple an kosteneffektiven Varianten des MacBooks arbeitet.

Geplant seien 12- und 13-Zoll-Versionen. Ob diese sich auch außerhalb ihrer Displaygröße unterscheiden, wird nicht klargestellt.

Laut yeux1122 habe sich Apple bislang nicht komplett durchgerungen, die günstigen Laptops in Massenproduktion zu geben. Doch aufgrund abstürzender Verkaufszahlen bei iPads und MacBooks sei dieser Schritt wahrscheinlicher denn je.

Wann diese MacBooks auf den Markt kommen sollen, wird in dem Leak nicht genannt. Der eingangs erwähnte Bericht des taiwanesischen Portals DigiTimes spricht zwar von einem Release im kommenden Jahr, doch ist das bei Weitem nicht in Stein gemeißelt.

Wie der Analyst Ming-Chi Kuo auf der vormals als Twitter bekannten Plattform X berichtet, möchte Apple zunächst abwarten, wie sich die geplanten Modelle mit dem neuen M3-Chip verkaufen.

Die abstürzenden Verkaufszahlen werden dem nur geringfügigen Upgrade des noch aktuellen M2-Chips zugeschrieben. In der Theorie solle der kommende Prozessor einen signifikanteren Leistungsschub bringen und so mehr potenzielle Käufer anlocken, hoffe man bei Apple.

Sollte aber auch der Apple M3 nicht überzeugen und die Umsätze ankurbeln, wäre für den Hersteller der richtige Zeitpunkt gekommen, um die günstigeren MacBooks auf den Markt zu werfen.

Für Kuo ist hier entsprechend ein Release-Zeitfenster im Jahr 2025 am wahrscheinlichsten; dann könne Apple mit Absatzzahlen in Höhe von acht bis zehn Millionen Einheiten im Jahr rechnen.

Wie Apple die Gunst seiner Kunden gewinnen will, dürften wir schon in Kürze erfahren, denn in wenigen Tagen steht das »Scary Fast«-Event an.

Jetzt ist eure Meinung gefragt: Wünscht ihr euch ein günstigeres MacBook von Apple oder sollte das Unternehmen bei seinem Ruf als »Premium-Marke« bleiben? Welches Preissegment sollte ein solches Budget-MacBook bedienen und welche Specs müssen unbedingt von den gewohnten Modellen übernommen werden, um euch zu überzeugen? Lasst es uns in den Kommentaren da!