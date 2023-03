iOS 16.4: Apple veröffentlicht die zweite Beta - Das ist neu

Entwickler, die am Beta-Programm von Apple teilnehmen, können seit gestern die neueste Vorabversion von iOS 16.4 herunterladen. Im Gegensatz zur ersten Beta des kommenden iPhone-Updates halten sich die bisher bekannten Neuerungen in Grenzen.

Wenige Funktionen sind dennoch interessant, über die es sich zu berichten lohnt, wie die Webseite MacRumors herausgefunden hat.

Einige auf dieser Seite eingebaute Links sind Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhält GameStar je nach Anbieter eine kleine Provision ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.

iOS 16.4 Beta 2: Das ist neu

Apple Books: Berühmte Animation kehrt zurück

Kein Geringerer als Steve Jobs präsentierte in ferner Vergangenheit die Animation beim Umblättern einer Seite bei Apple Books. Was heute trivial erscheint und kaum Bedeutung hat, war zur damaligen Zeit tatsächlich etwas Einzigartiges.

Die Animation beim Umblättern einer Seite innerhalb der Books-App von Apple kehrt anscheinend wieder zurück. Insgesamt stehen der Anwendung damit drei Animationen zum Umblättern zur Verfügung.

Apple Music Classical- neue Hinweise

Die neue Beta-Version gibt weitere Hinweise über Apple Music Classical. Der Dienst sollte ursprünglich bereits 2022 an den Start gehen.

Bisher ist es eher unwahrscheinlich, dass die Apple Music-Erweiterung zum offiziellen Start von iOS 16.4 veröffentlicht wird, sondern in zukünftigen Updates ihr Debüt feiert.

Die Nutzung des neuen Service setzt - wenig überraschend - die Installation von Apple Music voraus.

Apple Care-Abdeckung

Die Übersicht über eure Geräte mit einer verfügbaren Apple Care-Abdeckung gibt es seit der ersten Beta von iOS 16.4.

In den iPhone-Einstellungen unter »Allgemein« -> »Über« gibt es den Punkt »Abdeckung«, unter dem ihr eure Apple Produkte einsehen könnt, die mit dem kostenpflichtigen Service AppleCare+ abgedeckt sind.

Neu hinzugekommen sind die Geräte-Icons, die am Anfang jeder Zeile angezeigt werden.

Apple Podcast: neuer Einführungs-Bildschirm

Öffnet ihr unter iOS 16.4 die Podcast-App, begrüßt euch ein neuer Bildschirm, der die Neuerungen innerhalb der Anwendung erklärt.

Die App wurde um neue Kanäle erweitert. Außerdem wurden Verbesserungen an der Car Play-Unterstützung sowie der Funktion »Nächster Titel« vorgenommen.

iPhone 14 Pro und Pro Max: Übersicht der Always-On-Funktion

Nutzer eines iPhone 14 Pro respektive Pro Max finden in den Einstellungen nun eine bessere Übersicht zu den Always-On-Modi.

Weitere Neuerungen in iOS 16.4 Beta 2

Wie 9to5Mac berichtet, wird die Standalone-Funktion für 5G auf Brasilien ausgeweitet. Bisher konnten nur T-Mobile-Kunden in den USA dieses Feature aktivieren.

Mit 5G-Standalone soll die Übertragungsgeschwindigkeit auf bis zu 3 Gbit/s kommen. Apple Pay soll zudem endlich in Südkorea starten. In Deutschland ist dieser Dienst bereits 2018 offiziell gestartet.

Bis zum offiziellen Release werden vermutlich noch Wochen vergehen. Das letzte Beta-Update zeigte bereits interessante Neuerungen.

Auf welche neuen Funktionen freut ihr euch am meisten in iOS 16.4? Nehmt ihr an dem Beta-Programm von Apple teil, um immer als einer der ersten die neuen Funktionen testen zu können? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!