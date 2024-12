iOS 18.3 Beta 1 ist da: Diese Neuerungen stecken im kommenden iPhone-Update

Die erste Testversion von iOS 18.3 kann ab sofort installiert werden. Sie steht jedoch nur für Entwickler bereit. (Bild: Teilweise mit KI erzeugt)

Eine Woche nach der Veröffentlichung von iOS 18.2 hat Apple die erste Entwickler-Beta für iOS 18.3 freigegeben.

Das vorherige Update brachte einige neue Features aufs iPhone, dabei stand vor allem »Apple Intelligence« im Fokus. Für Nutzer in Deutschland ist das aktuell zwar noch uninteressant, allerdings sollen die KI-Funktionen ab April auch in der EU nutzbar sein.

Saugroboter landen in Apple Home

Dagegen sind die Neuerungen in der ersten Testversion von iOS 18.3 sehr übersichtlich. Das Update kümmert sich in erster Linie um kosmetische Änderungen. Unter der Haube dürfte Apple allerdings auch an allgemeinen Verbesserungen arbeiten.

Ein willkommenes Feature gibt es zumindest für Besitzer von Saugrobotern. Diese können nun endlich auch in Apple Home eingebunden werden, sofern die Geräte dies unterstützen.

Es ist zudem gut möglich, dass der Hersteller mit den kommenden Updates noch einige Features nachreichen wird. Für ein größeres iOS-Update fallen die aktuell bekannten Änderungen nämlich eigentlich zu gering aus.

Das ist neu in iOS 18.3 Developer Beta 1 (via RedmondPie):

Einige iPhone-Modelle erhalten mit iOS 18.3 Beta 1 eine neue Modem-Firmware.

Apples Home-App unterstützt jetzt das Einbinden von Staubsaugrobotern.

»Die Image Playground«-App hat ein leicht verändertes Icon erhalten. Die Software steht mangels Apple Intelligence bislang nicht in der EU zur Verfügung.

»Type to Siri« hat ebenfalls ein neues App-Symbol erhalten. Auch diese App kann bisher nicht in der EU genutzt werden.

Das Icon der Kamerasteuerung unterstützt jetzt auch den Dark Mode.

Public Beta könnte im Januar folgen

Wann die erste Public Beta veröffentlicht wird, ist derzeit noch unbekannt. In der Regel rollt Apple diese zusammen mit der zweiten Testversion aus. Da mit Weihnachten und Neujahr noch einige Feiertage anstehen, könnte das in der ersten oder zweiten Januarwoche geschehen.

9:02 Was ist neu bei iOS 18? Tech like Vera zeigt euch die wichtigsten Neuerungen in unter zehn Minuten

Autoplay

Bis zur Veröffentlichung der finalen Version von iOS 18.3 für alle Nutzer dürfte ebenfalls noch einige Zeit ins Land ziehen. Ein möglicher Releasetermin im Februar wäre denkbar.

Installiert ihr euch auf eurem iPhone aus Neugier immer die ersten iOS-Beta-Updates, um zu schauen, was es Neues gibt, oder ist euch das zu heikel und ihr wartet lieber, bis die finale Version da ist? Teilt uns eure Meinung und Erfahrungen gerne in den Kommentaren mit.