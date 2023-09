Apple: iPhone 15 Pro Max ausverkauft, vermutlich wegen Produktionsproblemen

(Quelle: Apple)

Erst seit vergangenem Freitag können die neuen Apple-Telefone der iPhone 15-Serie vorbestellt werden, die eigentlich am 22. September ausgeliefert werden sollten. Doch bereits eine Stunde nach dem offiziellen Verkaufsstart am 15. September um 14:00 Uhr deutscher Zeit wurde einigen Bestellern bereits Anfang Oktober als Liefertermin für das neue iPhone 15 genannt.

iPhone 15 Pro Max mit Lieferzeiten von Oktober bis November

Wer ein iPhone 15 Pro Max mit dem neuen Titan-Gehäuse und der Periskop-Telekamera mit fünffachem Zoom kaufen möchte, muss bis Mitte Oktober oder sogar November warten – je nach Wunschfarbe des Smartphones.

Für die Farben Titan Blau und Titan Schwarz zeigt der deutsche Apple-Store bei Bestellung des iPhone 15 Pro Max einen Lieferzeitraum vom 19. bis 26. Oktober an. Möchtet ihr das Oberklasse-Telefon stattdessen in Titan Weiß oder Titan Natur erwerben, müsst ihr euch aktuell sogar bis zum 10. bis 17. November gedulden.

Bekannter Analyst nennt Gründe für die Lieferprobleme

Der Analyst Ming-Chi Kuo gilt als zuverlässige Quelle, wenn es um Gerüchte über Apple-Produkte geht. Auch im Fall der Lieferverzögerungen beim iPhone 15 Pro Max hat er auf dem Blogging-Dienst Medium einen Bericht mit Gründen für die Lieferschwierigkeiten veröffentlicht.

In dem Bericht heißt es unter anderem, dass offenbar viele ehemalige Nutzer des iPhone Pro auf das höherwertige Pro-Max-Modell des iPhone 15 umgestiegen sind. Die Verkaufszahlen des iPhone 15 sind zudem mit denen des iPhone 14 vergleichbar, obwohl die Verkaufszahlen des iPhone 15 im Vorfeld niedriger eingeschätzt wurden.

Außerdem scheint Apple die Produktion später als üblich gestartet zu haben: Die aktuellen Auslieferungen des iPhone 15 Pro Max sind aufgrund eines späteren Zeitplans für die Massenproduktion geringer und die aktuellen Produktionsprobleme sind ausgeprägter als bei anderen Modellen , schreibt Analyst Kuo.

Wolltet ihr euch auch ein neues Apple-Telefon der iPhone 15-Serie bestellen und wartet nun bis Oktober oder gar November? Oder habt ihr gleich am Freitag, dem 15. September um 14 Uhr mitteleuropäischer Zeit zugeschlagen und haltet euer neues Smartphone pünktlich am 22. September in den Händen? Oder gehört ihr zum Lager der Android-User und interessiert euch gar nicht für den Apple-Mikrokosmos? Lasst uns eure Meinung in den Kommentaren wissen!