Das iPhone 15 in ersten Tests - Sind wir die einzigen, die nicht von der neuen Generation überzeugt wurden?

Wie erwartet hat Apple am Dienstagabend im Rahmen der Wonderlust genannten Keynote die neuen iPhone-15-Modelle vorgestellt.

Im Anschluss des Events, das wir im Live-Ticker begleitet haben, durften ausgewählte Tester und Reviewer einen ersten Eindruck von den kommenden Smartphones gewinnen.

In diesen ersten Hands-On-Tests, wie bei YouTuber Marques Brownlee, wird das iPhone 15 sowie die zugehörigen Pro-Modelle als Apples nächste rundum gelungene Generation gefeiert. Für uns ist dieser Tenor etwas überraschend, doch dazu später mehr.

Erste Eindrücke sind sehr positiv

So schreibt Techradar etwa davon, dass das Erbe des iPhone 14 Pro brilliert. Besonders gelobt wird beim iPhone 15 der Umstieg auf USB-C, der durch eine EU-Verordnung für alle Smartphones ab 2024 verpflichtend wird.

Auch die Dynamic Island sowie die neue 48-Megapixel-Kamera, die bereits beim vorangegangen Pro-Modell zu gefallen wussten, werden äußerst lobend hervorgehoben.

Gizmodo schlägt im Hands-On-Test in eine ähnliche Kerbe. Das iPhone 15 sei endlich ein echtes Upgrade ; aber vor allem die neuen Pro-Modelle wussten hier zu gefallen. Der Action-Button steche ebenso hervor wie das Titan-Gehäuse, welches angenehm und leicht in der Hand liegt.

Vom Action-Button bis zum Titan-Gehäuse ist das iPhone 15 Pro laut ersten Testern eine äußerst angenehme Erfahrung.

Ebenfalls wird der neue A17-Pro-Chip im iPhone 15 Pro und Pro Max gelobt, der gerade bei Spielen für ein flüssigeres Bilderlebnis sorgt - diesen Punkt hatte Apple während der Keynote extra betont, schließlich werde das neue iPhone auch mit Raytracing-Kapazitäten überzeugen können.

Auch Macworld-Kolumnist Jason Snell zeigte sich begeistert von der neuen iPhone-15-Generation. Die Smartphones überzeugen laut Snell durch kluge Designentscheidungen, die zu einer butterweichen Nutzererfahrung führen sollen - sowohl haptisch als auch technisch.

The Verge: Die Sorge, dass es sich beim iPhone 15 Pro nur um eine lau aufgewärmte Neuauflage des Vorgängers handelt, ist für The Verge indes unbegründet. Hier wird ebenfalls das neue Titan-Gehäuse als das Highlight schlechthin angepriesen, welches das neue Smartphone so angenehm wie noch nie gestaltet.

Bei der Kamera werden die neuen Funktionen wie der Portrait Mode lobend erwähnt. Die geschossenen Fotos seien nicht weniger als spektakulär, auch wenn hier natürlich viele Bilder von Apple vorab zur Verfügung gestellt wurden. Wie das Ganze in der Realität funktioniert, bleibt abzuwarten.

Die Kritik am iPhone 15 fällt leise aus

Überhaupt: Generell lässt sich feststellen, dass die meisten Ersteindrücke zum iPhone 15 (Pro) durchweg positiv ausfallen. Kritik wird nur an vereinzelten Stellen geübt, die sich vor allem auf das reguläre iPhone-Modell beziehen.

So wird etwa das Display des iPhone 15 trotz starker Farbdarstellung und der neuen Dynamic Island argwöhnisch betrachtet - schließlich sind im Gegensatz zum Pro-Modell nur 60 Hertz Bildwiederholrate möglich.

Auch der gelobte Wechsel von Lightning auf USB-C hat einen Haken: Denn nur das iPhone 15 Pro kann auf das schnellere USB 3.0 zurückgreifen, während das normale Modell mit dem altbackenen USB 2.0 arbeiten muss.

Warum die beiden Mankos für uns ein Dorn im Auge sind, findet ihr in den nachfolgenden Kolumnen:

Meinung des Redakteurs: Haben wir die gleiche Keynote gesehen?

Jusuf Hatic: Zusammen mit meinen Kollegen habe ich am Dienstagabend die Apple-Keynote natürlich live verfolgt - und wir waren uns alle einig, dass das Event mitsamt Neuvorstellungen keine Jubelsprünge auslösen wird.

Umso mehr zweifle ich dafür jetzt an meinem Technik-Verstand, wenn die ganzen Ersteindrücke vom iPhone 15 so positiv ausfallen. Sind wir wirklich die Einzigen, die USB 2.0 und 60-Hertz-Display im Jahr 2023 (!) für ein mitunter 1.000 Euro und mehr (!!) kostendes Smartphone als Tabubruch sehen; denen der Wow-Effekt bei der neuen Generation fehlt?

Das iPhone 15 Pro ist eine leichte Verbesserung zum Vorgänger, ja. Aber wegen USB-C - das Apple vermutlich auch nur gezwungermaßen eingeführt hat - und einem leichteren Gehäuse das neue Modell als ein echtes Upgrade lobzupreisen, ist in meinen Augen hanebüchen. Zumal sich Apple mit dem neuen Gewicht von 221 Gramm ohnehin nur an aktuellen Android-Flaggschiffen orientiert respektive annähert.

Jetzt müssen wir natürlich auch zugeben, dass wir die iPhone-15-Generation noch nicht in den Händen halten konnten, unser Eindruck aus der Ferne kann sich also auch täuschen. Das wirft allerdings die Frage auf, warum der eigentliche Marketing-Experte Apple dann in diesem Jahr nur in der Praxis überzeugen und keinen Hype während des Events generieren kann.

Jetzt seid ihr gefragt: Welchen Eindruck habt ihr von iPhone 15 und dem iPhone 15 Pro? Seid ihr mit uns einer Meinung, dass Apples jüngste Generation nur eine bestenfalls geringfügige Verbessserung darstellt oder stimmen euch die Reviews positiv auf die neuen Modelle ein? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!