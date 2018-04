iPhone - Apple entfernt Entsperr-Schutz aus iOS

Die iPhones von Apple können trotz aller bisherigen Schutzmaßnahmen über ein Gerät namens GrayKey entsperrt werden. GrayKey wird mit einem Kabel mit dem Smartphone verbunden und benötigt einen Zeitraum, der von wenigen Minuten bis vielen Stunden dauern kann, um ein mit Pincode geschütztes iPhone zu entsperren. Entsprechend beliebt sind diese Geräte inzwischen bei vielen Strafverfolgungsbehörden.

Doch Apple hatte in iOS 11.3 bereits eine weitere Schutzfunktion namens USB Restricted Mode integriert, die den Zugriff durch solche Geräte erschwert hätte.

Port wird nach 7 Tagen gesperrt

Es handelt sich um eine im Grunde einfache Funktion, die erst aktiv wird, wenn ein iPhone sieben Tage lang nicht entsperrt wurde. Dann wird der Lightning-Anschluss des Smartphones deaktiviert und kann erst nach einer Entsperrung wieder verwendet werden. Das Laden des Akkus war aber weiterhin möglich.

Für Geräte wie GrayKey würde das bedeuten, dass sie nur innerhalb der ersten sieben Tage nach dem Sperren des iPhones eingesetzt werden könnten und eventuell dann nicht ausreichend Zeit bleibt, um das Gerät auf diese Weise zu entsperren.

Aus finalem iOS 11.3 entfernt, in 11.4 Beta nicht vorhanden

Während der USB Restricted Mode in den Beta-Versionen von iOS 11.3 enthalten war, wurde er für die finale Version des Betriebssystems deaktiviert. Auch in der aktuellen Beta-Version von iOS 11.4 ist der Entsperr-Schutz nicht mehr vorhanden. Damit ist unklar, ob Apple den USB Restricted Mode überhaupt noch in iOS integrieren wird oder nicht.

Laut Heise wollte Apple zu diesem Thema auch keinen Kommentar abgeben. Im Web wird darüber spekuliert, dass Apple auf Druck von US-Behörden oder sogar durch einen National Security Letter zu diesem Verhalten gezwungen wird. Laut Motherboard haben örtliche Polizei-Behörden mehrere GrayKey-Geräte gekauft, aber auch das FBI, die Drogenbehörde DEA oder der Secret Service seien an einem Kauf interessiert.