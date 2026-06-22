Apples »schwere Geschütze«: In den nächsten 20 Monaten soll sich das iPhone radikal verändern

Bereits mit dem Release von iOS 27 soll der Umbruch im Herbst 2026 beginnen. (Bildquelle: Francois Eichinger, rosinka79 via Adobe Stock)

Wer dachte, das Smartphone-Design von Apple hätte seinen kreativen Höhepunkt längst überschritten, muss sich eventuell im nächsten Jahr korrigieren. Apple soll unter Leitung des neuen CEOs John Ternus bis Ende 2027 einen Umbau des gesamten iPhone-Portfolios planen.

Wie der renommierte Bloomberg-Analyst Mark Gurman in seinem aktuellen Newsletter berichtet, ist es die oberste Priorität der neuen Führungsebene, das Design-Team neu aufzustellen und dem iPhone eine radikale Frischzellenkur zu verpassen.

Der Startschuss für den Umbau soll bereits im Herbst 2026 mit der Premiere des lang-erwarteten iPhone Fold fallen. Pünktlich zum 20-jährigen Jubiläum soll Apple dann nicht nur einen Teil der iPhones des Jahres in das Frühjahr verschieben, sondern auch mit den in der zweiten Jahreshälfte geplanten iPhones die große Überarbeitung abschließen, die Gurman das große Geschütz nennt.

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Eine Roadmap gibt erste Details preis

Im Zentrum dieser Neuausrichtung steht eine Roadmap, die Apple aus der oft kritisierten Phase der wenig innovativen iPhone-Veröffentlichungen befreien soll.

Den Auftakt soll das erste faltbare Smartphone des Konzerns bereits in wenigen Monaten machen. Das iPhone Fold soll fest für Herbst 2026 eingeplant sein und das oberste Premium-Segment bei Apple neu ausrichten.

Das Falthandy ist laut Gurman aber nur die Vorhut: Für das darauffolgende Jahr arbeitet Apple bereits an einer großen Überarbeitung des iPhone 20 Pro (Max) und des zweiten iPhone Folds.

Pünktlich zum 20. Jubiläum des iPhones sollen diese Geräte einen ähnlichen technologischen und optischen Quantensprung hinlegen wie das iPhone X aus dem Jahre 2017.

Wie genau dieser aussehen wird, geht aus dem Bericht nicht hervor. Apple soll aber planen, einen 2-Nm-Chip mit Namen A21 einzusetzen und einen Bildschirm verwenden, der über die gesamte Vorderseite des Handys läuft und am Rand auf gebogenes Glas setzt.

Damit der Plan aufgeht, soll Apple-Chef John Ternus die internen Prozesse grundlegend umgestaltet haben. Das Design-Team, welches in den letzten Jahren an Autorität eingebüßt hatte, soll wieder mehr Bedeutung bekommen.

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Apple könnte das iPhone 19 Pro überspringen, was ebenfalls Erinnerungen an die Veröffentlichung des iPhone X wecken dürfte, da damals ebenfalls das iPhone 9 übersprungen worden ist.

Auch Nutzer des klassischen iPhones müssen sich laut dem Bericht auf Änderungen einstellen. Es soll mit dem iPhone Air 2 bereits im Frühjahr des Jahres 2027 auf den Markt kommen.