iOS 27 Release: Dann erscheint das neue iPhone-Update für alle Apple-Nutzer

Am 8. Juni hat Apple auf der diesjährigen WWDC das neue Betriebssystem fürs iPhone vorgestellt. Für eingefleischte Apple-Fans war die Keynote außergewöhnlich, denn anstatt ein neues Feature nach dem anderen abzufeiern, lag der Fokus ganz woanders: Stabilität und KI-Funktionen.
Im Anschluss an die Keynote wurde die erste Testversion freigegeben, allerdings zunächst nur für Entwickler. Auf die Public Beta müssen interessierte Tester noch bis Juli warten – doch wann erscheint das finale Betriebssystem für alle?
iOS 27 Release: Dann erscheint das iPhone-Update
In der Regel werden die neuen Updates fürs iPhone kurz nach der Vorstellung der neuen iPhones im September veröffentlicht, meist in der Woche nach der Keynote.
Im vergangenen Jahr fiel die iPhone-17-Ankündigung auf den 9. September, iOS 26 wurde dann am 15. September ausgerollt. Beim iPhone 16 und iOS 18 sah es ganz ähnlich aus (9. September und 16. September).
Das Muster dürfte sich auch in diesem Jahr so wiederholen. Bedeutet für euch: Mitte September wird voraussichtlich der Release von iOS 27 anstehen.
Diese Geräte erhalten das Update auf iOS 27
In der Regel fallen bei jedem großen Release von iOS einige ältere iPhone-Modelle aus dem Support.
In diesem Jahr gibt es gute Nachrichten für Smartphone-Nutzer: Alle Geräte mit iOS 26 können auf das neue Betriebssystem upgraden.
Das bedeutet, es werden alle iPhones ab dem iPhone 11 und iPhone SE (2020) unterstützt.
iOS 27 schon jetzt testen
Ungeduldige haben die Möglichkeit, beim Beta-Test des neuen Betriebssystems teilzunehmen. Wie ihr euch für die Beta von iOS 27 anmeldet und sie installiert, erklären wir euch in der verlinkten Anleitung. Aktuell steht die erste Beta für Entwickler bereit, die ihr aber auch installieren könnt, wenn ihr keine solchen seid.
Wer auf Nummer sicher gehen will, wartet aber auf den Release der Public Beta, die im Juli erscheinen soll. Ihr könnt jederzeit in die Betaphase einsteigen - wenn ihr das neue Betriebssystem also später testen möchtet bei Beta 3, 4 etc., so ist auch das möglich.
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iOS 27 Neuerungen
Bei den Neuerungen hält sich iOS 27 im Vergleich zur Vorgängerversion stark zurück. Apple legt den Fokus auf Performance und Stabilität. Vor allem ältere Geräte sollen mit dem neuen Update spürbar schneller werden.
Zudem kündigte Apple die neue Siri mit Google-Gemini-Unterbau an, die zahlreiche neue und verbesserte KI-Features mitbringt.
Schlechte Nachrichten für EU-Nutzer: Siri mit Apple Intelligence wird zunächst nicht in der EU verfügbar sein. Der Hersteller begründet das mit dem Gesetz über digitale Märkte. Verfügbar ist es in Deutschland zunächst nur unter macOS 27, visionOS 27 und watchOS 27.
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