Apple-Projekt Kalamata - Gerüchte um Apple-CPU verursachen Intel-Kurssturz

Update: Die Intel-Aktie ist nach dem Bericht von Bloomberg stark gefallen und verlor an der Börse laut einer Meldung von Golem um 8,7 Prozent an Wert. Die Webseite zieht auch einen Vergleich mit der Entscheidung von Apple aus dem Jahr 2017, als bekanntgegeben wurde, dass das Unternehmen eigene Grafikkerne für seine mobilen SoC entwickeln will, die in iPhones und iPads stecken.

Der bisherige Partner Imagination Technologies verlor daraufhin auch viel Börsenwert und wurde schließlich sogar von anderen übernommen. Allerdings war Imagination mit einem 50-prozentigen Anteil am Umsatz durch Apple wesentlich abhängiger als es Intel mit seinen gemeldeten 5 Prozent ist. Laut Golem könnte Apple vielleicht schon auf der kommenden World Wide Developers Conference Anfang Juni 2018 etwas zu den Prozessorenplänen verraten.

Projekt Kalamata für Mac-CPUs

Apple stellt schon seit einiger Zeit eigene Prozessoren auf ARM-Basis für seine iPhones und iPads her, die zudem eine sehr hohe Leistung bieten, die meistens über denen anderer ARM-SoCs liegt. Bei den Mac-Rechnern nutzt Apple allerdings weiterhin x86-Prozessoren von Intel.

Gerüchte darüber, dass sich daran in Zukunft etwas ändern könnte und Apple auch hier auf die ARM-Architektur setzen könnte, gibt es schon länger. Doch nun meldet Bloomberg, dass Apple wohl tatsächlich solche Pläne verfolgt und die Intel-Prozessoren durch selbstentwickelte CPUs ersetzen will - und das schon bis zum Jahr 2020.

Das Projekt trägt laut den Quellen von Bloomberg den Codenamen »Kalamata« und befindet sich noch in einer sehr frühen Phase. Ziel von Apple sei es, dass iPhones, iPads und Macs vollkommen nahtlos zusammenarbeiten können. Sollte Apple also tatsächlich in einigen Jahren seine Mac-Serie auf eigene Prozessoren umstellen, wäre das vermutlich eine ähnliche Umwälzung wie im Jahr 2005, als das Unternehmen von PowerPC-CPUs auf Intel umgestiegen war.

Projekt Marzipan für Touch, Maus und Tastatur

Für Intel wäre so ein Wechsel mit Sicherheit ein schwerer Schlag, denn laut Bloomberg stammen immerhin fünf Prozent des Umsatzes aus den Geschäften mit Apple. Für Apple hingegen wäre dann eine noch bessere Integration von Hard- und Software möglich, ohne wie bisher bei Upgrades auf neue Produkte von Intel warten zu müssen.

Apple soll auch daran arbeiten, dass Apps mit Touchscreens, aber auch mit Maus und Tastatur bedient werden können. Dieses Projekt namens »Marzipan« könnte ein erster Schritt sein, um universelle Apps für iPhone, iPad und Macs zu ermöglichen. Laut Gerüchten könnte schon eine der nächsten MacOS-Versionen erste Features dieser Art bieten. Wie immer bei Apple wird man abwarten müssen, was an den verschiedenen Gerüchten tatsächlich der Wahrheit entspricht.