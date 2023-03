Ihr habt die Einblendung bei Amazon Video oder Netflix sicherlich schon mal gesehen: Es wird vor flackernden Lichtern gewarnt, die manche Zuschauer und Zuschauerinnen als unangenehm empfinden können. Die können im schlimmsten Fall zu epileptischen Anfällen führen.

Natürlich sind blinkende Lichter in Filmen und Serien nicht zu vermeiden, doch Apple hat eine Lösung für betroffene Zuschauerinnen und Zuschauer gefunden.

tvOS 16.4: Dim Flashing Lights

Neben diversen Perfomance-Verbesserungen bringt das Update auf tvOS 16.4 für Apple-TV-Nutzer vor allem das Lichtdimm-Feature auf den Plan. Die neue Funktion für Barrierefreiheit erkennt Lichtblitze oder Stroboskopeffekte und dimmt das Display entsprechend automatisch runter.

Der Vorteil: Ausstrahlendes Licht flackert entsprechend weniger hell. Das ist nicht nur angenehmer fürs Auge, sondern schützt Epileptiker vor einem potenziellen Anfall.

Der Nachteil: Das Feature funktioniert in Kombination mit Hardware, sprich nur mit dem Apple TV. Wer Apps auf anderen Geräten nutzt, hat diese Funktion nicht.

So viele Menschen leiden unter Epilepsie

Laut dem Informationszentrum Epilepsie leiden in Deutschland zwischen 500.000 und 650.000 Menschen unter Epilepsie, das entspricht 0,6 bis 0,8 Prozent der gesamten Bevölkerung. Nicht jeder davon erleidet einen Anfall durch flackernde Lichter, es gibt noch andere Trigger.

Eines der bekanntesten Negativbeispiele für flackernde Lichter in Filmen und Serien ist Folge 38 der ersten Staffel von Pokémon. Hier erlitten etliche Kinder in Japan durch den rapiden Wechsel zwischen Rot und Blau epileptische Anfälle, sodass die Szene abgeändert werden musste.

Dieses Bild wechselte schnell zwischen Rot und Blau hin und her.

Bei besagter Szene aus dem Pokémon-Anime hätte die neue Funktion des Apple TV womöglich Schlimmeres verhindern können.

Helligkeit selbst ist natürlich nichts Schlechtes. Beim Fernseherkauf sollte sie durchaus eine tragende Rolle spielen, natürlich auch wegen HDR.

Apple legt mit einem wichtigen Feature nach, das die Gesundheit schützen kann, allerdings nur zusammen mit seiner Hardware. Was haltet ihr von der Funktion? Kennt ihr womöglich Menschen, denen Dim Flashing Lights hilft? Was wünscht ihr euch von zukünftigen Updates für Apple TV? Teilt es uns gerne in den Kommentaren mit.