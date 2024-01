Bedienen wir die Apple Vision Pro mit einem riesigen Bleistift?

Finger oder Stift: Wie werden wir die Apple Vision Pro bedienen? (Bild: Apple)

Das Release-Datum der Apple Vision Pro steht bereits fest. Ab 2. Februar 2024 werdet ihr Apple AR-Brille kaufen können, Vorbestellungen sind ab 19. Januar möglich.

Gesteuert wird das Nasenfahrrad mit der Hand, den Augen oder der Stimme. Vielleicht bald auch mit einem riesigen Stift?

Patent eines riesigen Apple Pencil entdeckt

Die Webseite Patently Apple hat ein Patent entdeckt, das nach einem ziemlich großen Bleistift aussieht.

Könnte so ein Apple Pencil zur Vision Pro aussehen? (Bild: USPTO/Apple)

Die Idee dahinter: Der große Apple Pencil könnte genutzt werden, um im virtuellen Raum zu zeichnen oder zu schreiben. Oder zum Auswählen und Manipulieren von Gegenständen in der AR/VR-Welt.

Im Patent selbst steht:

Ein handgehaltenes Steuergerät mit einem markerförmigen Gehäuse kann ein längliches Gehäuse haben, das sich über die Breite der Hand des Benutzers erstreckt und das wie ein Stift, Bleistift, Marker, Zauberstab oder Werkzeug gehalten werden kann.

Ein interessantes Detail: Ein »am Kopf befestigtes Gerät« wird im Patent oft genannt, aber der Stift könnte auch mit Handys, Tablets, Laptops und anderen Geräten nutzbar sein, so das Dokument.

Vor allem für Künstler interessant

Des Weiteren steht im Dokument, dass diverse »Pinsel« angewählt werden können, die nur in der Augmented Reality sichtbar sind. Mal ist der Stift ein Pinsel, dann eine Spraydose.

Apple betont, dass man nur seine Finger und Hände zum Bedienen der Brille braucht. Techradar mutmaßte bereits im November 2023, dass Benutzer der Apple Vision Pro ihre Finger wie Apple Pencil benutzen könnten, um den virtuellen Raum zu bedienen.

Bitte Vorsicht! Ein eingereichtes Patent ist keine Garantie, dass ein solches Produkt auf den Markt kommt. Es zeigt uns aber, welche Ideen die Hersteller im Kopf haben und was sie womöglich in Zukunft entwickeln werden.

Die Apple Vision Pro mit einem Stift zu bedienen, ist nicht so weit hergeholt. Tablets besitzen bereits zum Teil einen Apple Pencil. Was haltet ihr von dem Patent? Bekommen wir zur Brille einen riesigen Stift? Oder manipulieren wir die digitalen Welten mithilfe unserer Finger? Spekuliert ihr selbst auf eine Apple Vision Pro? Schreibt es gerne in die Kommentare.