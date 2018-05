Apple vs. Valve - Kein Steam Link für iOS wegen »Geschäftskonflikten«

Valve hatte die mobile App Steam Link für iOS und Android angekündigt und vor einigen Tagen als Beta-Version auch bei Google Play für Android veröffentlicht. Besitzer eines iPhones, die an dieser Möglichkeit interessiert sind, gehen aber unter Umständen nun doch leer aus. Über den offiziellen Twitter-Account Steam Database hat Valve nun eine Stellungnahme veröffentlicht.

Erst erlaubt, dann verboten

Darin heißt es, dass Apple am 7. Mai 2018 die Steam-Link-App für iOS für eine Veröffentlichung zugelassen habe. Am 9. Mai habe Valve daraufhin die Veröffentlichung angekündigt. Doch schon am nächsten Morgen habe Apple die Erlaubnis für die Veröffentlichung wieder zurückgezogen und als Grund Geschäftskonflikte genannt, die die App-Richtlinien betreffen und angeblich vom ursprünglichen Prüf-Team bei Apple nicht bemerkt worden seien.

Valve habe zwar Einspruch eingelegt, weil die Steam-Link-App nur wie ein netzwerkbasierter Remote-Desktop funktioniere und Apps dieser Art vielfach im App Store zu finden seien. Doch der Einspruch sei ebenfalls abgelehnt worden und damit sei die App für iOS von einer Veröffentlichung ausgeschlossen.

Genauer Grund für Ablehnung unbekannt

Valve hofft, dass sich Apple irgendwann anders entscheidet, aber diese Aussage hört sich nicht so an, als rechne Valve wirklich damit. Eine Vermutung von The Verge ist, dass die App sich mit Steam verbindet und damit Zugriff auf einen anderen App Store bietet. So etwas ist Apple schon immer ein Dorn im Auge und nicht erlaubt.

Eine andere Vermutung ist, dass Apple-Kunden mit so einer App eventuell lieber Spiele bei Steam kaufen und auf diese Weise spielen, statt im App Store - und dann würde Apple die 30 Prozent Umsatzbeteiligung verlieren. Von Apple gibt es bislang keinen Kommentar zur Ablehnung der Steam-Link-App von Valve.

