Apple Watch: Meta stellt die Facebook Messenger WatchOS-App ein

Auf diese App müssen Apple-Watch-Nutzer künftig verzichten.

Meta, die Muttergesellschaft von Facebook und Instagram, wird die Facebook-Messenger-App für die Apple Watch bereits Anfang Juni einstellen. Laut 9to5Mac haben einige WatchOS-Nutzer kürzlich eine Benachrichtigung erhalten, dass die Messenger-App nach dem 31. Mai nicht mehr verfügbar sein wird.

Damit setzt sich das App-Sterben auf der Apple Watch fort. In der Vergangenheit haben bereits andere große Unternehmen die Entwicklung von Apps für die Apple Watch eingestellt, darunter Twitter, Instagram, Uber, Target, Trello, Slack, Hulu und Evernote.

Benachrichtigung über Ende der Messenger-App unter WatchOS

Die Apple Watch-Nutzerin Amanda Nova veröffentlichte auf Twitter einen Screenshot der Benachrichtigung, die sie über die Stilllegung des Facebook Messengers unter WatchOS erhalten hat.

Nach dem 31. Mai wird der Messenger nicht mehr als Apple Watch App verfügbar sein, aber Sie können weiterhin Messenger-Benachrichtigungen auf Ihrer Uhr erhalten , heißt es in der Benachrichtigung.

Meta-Sprecher bestätigt Support-Ende

Meta hat sich nun ebenfalls zur Abschaltung des Facebook Messengers für die Apple Watch zu Wort gemeldet. Gemäß Review Geek hat eine nicht näher bezeichneter Sprecher von Meta bestätigt, dass Apple-User ab Juni auf die iPhone-App, Desktop oder die Web-Version des Messengers ausweichen sollen:

Die Nutzer können weiterhin Messenger-Benachrichtigungen auf ihrer Apple Watch empfangen, wenn sie gekoppelt sind, aber ab Ende Mai werden sie nicht mehr in der Lage sein, von ihrer Uhr aus zu antworten. Aber sie können Messenger weiterhin auf ihrem iPhone, Desktop und im Web nutzen. (Anm. d. Red.: Der Sprecher stellte später klar, dass diese Änderung Anfang Juni und nicht Ende Mai stattfinden wird). Offizielles Statement von Meta

Was haltet ihr vom Ende der Unterstützung des Facebook Messengers für die Apple Watch? Habt ihr die App auf eurer Watch installiert? Wie werdet ihr den Messenger in Zukunft nutzen? Und welche App dürfte eurere Meinung nach niemals abgeschaltet werden? Teilt uns eure Meinung wie immer gerne in den Kommentaren mit.