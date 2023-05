Apple Watch Series 9: Es besteht Hoffnung für alle, denen das ständige Aufladen auf den Zeiger geht

Die kommende Apple Watch könnte einen Leistungssprung machen. (Bild: Series 5)

Vermutlich im September 2023 wird es wieder so weit sein: Apples Keynote steht an. Mit von der Partie sind mit hoher Wahrscheinlichkeit neue Modelle der Apple Watch Ultra, die Series 9, um genau zu sein.

Laut Mark Gurman erhält die smarte Armbanduhr einen neuen Prozessor. Dieser wurde seit der Series 6 nicht mehr seitens Apple aktualisiert. Was sind die Vorteile?

Wie MacRumors berichtet, wurden die Informationen seitens Mark Gurman in seinem Discord-Channel geteilt. Demnach bestätigte der Apple-Experte, dass es sich beim neuen Prozessor um einen überarbeiteten A15-Chip handeln soll.

Es wird also kein Rebranding, wie es bereits beim S8-Chip der Fall gewesen ist. Ein neuer Prozessor bietet dabei gleich zwei essenzielle Vorteile:

Laut bisherigen Gerüchten arbeitet Apple außerdem an einer großen Überarbeitung von watchOS. Demnach sollen Widgets wieder in das Betriebssystem der Uhr integriert werden.

Für die Series 3 gab es bereits eine ähnliche Art von Widgets, die mit einem späteren Update wieder entfernt wurden.

Während das Betriebssystem der Apple Watch aufgebohrt wird, sind in diesem Jahr äußerlich an der Uhr wohl keine gravierenden Änderungen zu erwarten. Bisherigen Hinweisen zufolge wird sie der aktuellen Series 8 sehr ähnlich sein.

Auf Reddit zeigen sich die User sehr positiv gestimmt. Ein Nutzer beschreibt ein derartiges Upgrade, als die wichtigste Verbesserung, die Apple einführen könnte: