Apple Watch Series 3: Lohnt sich 2022 Apples günstigste Smartwatch?

Seit 2017 ist die Apple Watch Series 3 im Handel erhältlich. Im Vergleich zur Series 7 und der SE-Version steht die Series 3 als Budget-Modell im Sortiment. Aber können wir sie im Jahr 2022 noch empfehlen?

Das macht die Apple Watch Series 3 aus

Den größten Unterschied zu aktuelleren Modellen stellt auf den ersten Blick das Display samt dem eckigen Formfaktor dar. In den letzten fünf Jahren wurde das Display der Apple Watch zweimal vergrößert, um mehr vom Handgelenk aus ablesen zu können. Die Series 7 bietet sogar den doppelten Displaybereich im Vergleich zum 2017er-Modell.

Die Series 3 gibt es in zwei unterschiedlichen Größen zu kaufen. Je nach Größe der Uhr variiert auch der Preis:

Series 3 (38mm) : 219 Euro

: 219 Euro Series 3 (42mm): 249 Euro

Einige auf dieser Seite eingebaute Links sind Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhält GameStar je nach Anbieter eine kleine Provision ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.

Bis zur aktuellen Series 7 wurde auch zweimal am Prozessor gewerkelt. Zum Vergleich: Die Apple Watch SE bietet laut den Angaben von Apple einen zwei Mal schnelleren Chip als die Series 3.

Allerdings reicht der Chip der Series 3 allemal, um zuverlässig die Fitness-Daten zu tracken und währenddessen Audio-Inhalte wiederzugeben. Auch im Wasser kann die Series 3 bis zu einer Tiefe von 50 Metern problemlos getragen werden.

Sensoren hat sie zwar weniger zu bieten, aber der optische Herzsensor ist mit an Bord der Series 3. Mithilfe dieses Sensors lässt sich der Herzrhythmus überwachen und die Uhr kann bei hoher oder niedriger Herzfrequenz Mitteilungen an dich senden.

Eine LTE-Version der Series 3 wird seitens Apple außerdem nicht mehr angeboten. Wer unterwegs auch ohne iPhone erreichbar sein möchte, muss mindestens auf das SE-Modell zurückgreifen.

Die Series 3 von Apple hat ein Problem

Käufer der Series 3 werden zukünftig mit einem Umstand leben müssen: Die Smartwatch erhält kein Update auf watchOS 9. Damit wird die Uhr sehr wahrscheinlich im Herbst pünktlich zum Apple-Event aus dem Portfolio des Anbieters verschwinden.

Es ist aber auch so bemerkenswert dass Apple dieses Modell bereits so Lange am Leben erhält und bisher auch mit Updates versorgt hat. Vermutlich war es Apple wichtig, eine günstigere Version anzubieten, um mit der Konkurrenz zumindest preislich mithalten zu können.

Gerade aber wegen des kommenden Apple-Events könnte sich das Warten durchaus auszahlen. Mit ziemlicher Sicherheit wird Apple die neue Series 8 vorstellen und das Line-Up entsprechend anpassen.

Möglicherweise lässt sich zum Launch der neuen Apple Watch ein aktuelleres Modell zu einem günstigeren Preis abgreifen.

Für wen lohnt sich dennoch der Kauf?

In diesem Beitrag sprechen viele Punkte gegen eine Series 3. Der Formfaktor und die Displaygröße entsprechen nicht mehr dem heutigen Standard. Auch der Aufpreis von 50 Euro beziehungsweise 80 Euro zur kleineren SE mit 40 Millimetern dürfte die Kaufentscheidung beeinflussen.

Neuere Modelle bieten zudem weitere Features wie eine Sturzerkennung und sind optional als LTE-Version verfügbar.

Wenn ihr ein iPhone besitzt und den Einstieg in die Smartwatch-Welt von Apple sucht, könnt ihr mit der Watch 3 noch durchaus eure Freude haben. Nach wie vor lässt sich die Series 3 immerhin problemlos in das iPhone integrieren.

Selbst für Sportler, die eine Apple Watch rein funktional nutzen möchten, bietet sich diese Version für den Einstieg an. Sogar der Abo-Service Fitness+ wird seitens der Series 3 noch unterstützt.

Und auch wenn die Series 3 das neuste Update von watchOS nicht erhält, so bleibt sie langfristig noch nutzbar. Wer ein paar mehr Sekunden Zeit bei der Interaktion mit dem Display hat und nicht immer das neuste Stück Hardware aus dem Hause Apple benötigt, ist mit der Apple Watch Series 3 daher nicht falsch beraten.

Euch muss allerdings klar sein, dass es die oben genannten Abstriche zu verschmerzen gilt.

Features wie der optische Herzsensor ersetzen bei Weitem keine ärztliche Untersuchung. Zumindest kann die smarte Armbanduhr aber zu einem Arztbesuch bewegen, um möglicherweise Schlimmeres zu verhindern:

Welche Smartwatch würdet ihr im Jahr 2022 empfehlen? Wartet ihr vielleicht sogar auf die neuste Apple Watch oder auf die erste Smartwatch aus dem Hause Google? Welche Features sind euch wichtig? Lasst es uns wissen!