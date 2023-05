Apples neue High-Tech-Brille wird Displays mit geradezu unrealistisch klingenden Specs verbaut haben

Ein Konzept-Design der Apple Reality-Brille von Antonio de Rosa.

Zur WWDC 2023 wird erwartet, dass Apple seine erste neue Produktkategorie seit der Apple Watch debütiert: Ein Mixed-Reality-Headset. Von diesem kursieren auch schon zahlreiche Gerüchte und Infos im Netz, die darauf hindeuten, dass sie beeindruckende Technik verbaut haben wird. Ein neuer Leak offenbart Specs, die so erstaunlich sind, dass sie gerade zu absurd klingen.

Specs stellen alle bisher erschienenen VR/AR-Headsets in den Schatten

Ross Young, der CEO von Display Supply Chain Consultants, der sich in der Vergangenheit als vertrauenswürdige Quelle für Bildschirm-Technologien erwiesen hat, teilt erste Informationen zu den verbauten Displays der neuen Reality-Brille von Apple. Die durchgesickerten Spezifikationen sind sehr beeindruckend:

Zwei Micro OLED -Panels mit 1,41 Zoll Diagonale

-Panels mit Diagonale Eine Pixeldichte 4.000 ppi

Eine Helligkeit über 5.000 Nits

Sollte dieser Leak sich als wahr herausstellen, würde das alle zuvor veröffentlichten VR/AR-Headsets in den Schatten stellen. Das Playstation VR2-Headset ist beispielsweise mit zwei OLED-Panels ausgestattet, die auch recht gut sind, aber ihre Pixeldichte liegt bei »lediglich« 850 ppi.

Die Angabe von 5.000 Nits Helligkeit für jedes Auge klingt extrem hoch. Das Meta Quest 2-Headset hat zum Beispiel eine Helligkeit von 100 Nits, was für eine VR-Brille in der Regel gut ausreicht. Das letzte Modell der Microsoft HoloLens hatte eine maximale Helligkeit von 500 Nits.

Diese übertriebenen Specs könnten durch die verwendete Bildschirmtechnologie ermöglicht werden: Micro OLED. Diese verwendet winzige organische Leuchtdioden auf einem Siliziumwafer. Dadurch können Hersteller Tausende von ihnen in einer kleinen Gruppe platzieren, was die Anzahl der Pixel pro Zoll des Displays drastisch erhöht und die Helligkeit verbessert.

Der oft spekulierte Preis von 3.000 Euro wäre mit einer solchen Technologie durchaus plausibel. Bei diesem teuren Modell soll es sich zuerst um eine Pro-Variante des Headsets handeln. Eine Nicht-Pro-Variante für einen günstigeren Preis wäre denkbar.

Was haltet ihr von diesen Specs und diesem Leak? Glaubt ihr diesen Informationen oder sind sie total übertrieben? Was erwartet ihr von dem neuen Headset und glaubt ihr, dass Apple Erfolg damit haben wird? Habt ihr selbst schon Erfahrungen mit VR- und AR-Brillen gesammelt? Teilt uns eure Meinung und Erfahrungen in den Kommentaren!