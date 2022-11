Weniger Stress und konzentrierter arbeiten – diese 6 Apps entspannen euren Arbeitsalltag

Im Home Office zu arbeiten, ist zwar eine tolle Sache, es kann aber auch stressig sein. Im heimischen Büro geht es unter Umständen genauso chaotisch, wie im Betrieb selbst - oder sogar noch chaotischer.

Deswegen haben wir für euch sechs Browser-Apps zusammengetragen, die euch dabei helfen, euch besser zu konzentrieren, Ablenkungen zu vermeiden oder manche Aufgaben schneller zu bewältigen.

1. Pocket – Ablenkung? Später!

Egal ob Home oder Work Office, die Ablenkungen im Internet sind allgegenwärtig. Sicher kennt ihr die Situation, wenn ihr eben noch den einen Artikel lesen oder das eine Video schauen wollt, das eigentlich nichts mit der Arbeit zu tun hat.

Eine App, die dabei helfen könnte, euch in diesem Aspekt zu verbessern, ist »Pocket«. Mit ihr könnt ihr per Klick ganze Artikel oder Videos in der App zwischenspeichern, um sie euch anzuschauen, wenn ihr Zeit dafür habt.

Pocket sammelt dafür die Links und stellt sie in einer eigenen Ansicht ohne Bilder dar, damit ihr so wenig wie möglich abgelenkt werdet. Zusätzlich könnt ihr den gespeicherten Inhalten Tags zuordnen, Favoriten setzen und sie auch wieder archivieren.

Pocket findet ihr hier, als App für Android oder iPhone und als Browser-Erweiterung für Chrome, Firefox, Safari und Opera.

2. Noisli – Hintergrundrauschen für die Arbeit

Nicht immer herrscht die Ruhe, die man sich beim Arbeiten vielleicht wünscht. Das gilt vor allem dann, wenn man in einer Umgebung arbeitet, die öfter mal laut wird. Und was ist die Lösung gegen Lärm im Büro? Noch mehr Geräusche natürlich!

Noisli ist eine App, die euch mit diversen gleichförmigen Hintergrundgeräuschen beschallt, um euch dabei zu helfen, konzentriert zu bleiben und eventuelle Störgeräusche auszublenden.

In der Benutzeroberfläche könnt ihr verschiedene Sound-Effekte aktivieren, die viele Menschen als entspannend empfinden dürften. Darunter Regen, ein Lagerfeuer, Wind, Meeresrauschen und viele mehr.

Die Lautstärke lässt sich für jeden Effekt individual anpassen und seid ihr einmal zufrieden mit einer Kombination an Sounds, könnt ihr diese auch speichern und in einer Playlist abspielen lassen. Auch Timer sind mit an Bord.

Noisli findet ihr hier, als App für Android oder iPhone und als Browser-Add-on für Chrome.

3. Limit - Bekämpft den inneren Schweinehund

Wo wir schon bei Timern sind: Limit erlaubt es euch, den Besuch auf bestimmten Webseiten zeitlich einzuschränken und hilft euch so mit der Selbstdisziplin. Verbringt ihr zum Beispiel zu viel Zeit auf YouTube? Dann beschränkt euch selbst auf beispielsweise 30 Minuten am Tag. Solltet ihr mehr als 30 Minuten auf YouTube verbringen, sperrt das Browser-Add-on die Webseite.

Um den Überblick zu behalten, habt ihr außerdem die Möglichkeit, euch die vergangene Zeit auf der Webseite anzeigen zu lassen. So habt ihr immer im Blick, wie viel Zeit noch übrig ist.

Limit ist die stark vereinfachte Version von Freedom, weshalb ihr öfter mal darum gebeten werdet, euch den deutlich größeren, umfangreichen und vor allem kostenpflichtigen Bruder von Limit zuzulegen. Für den Anfang reicht der kleine Bruder aber völlig aus.

Limit ist verfügbar als Add-on für Chrome.

4. Marinara: Pomodoro Assistant – Effizienz als Browser-App

Bei Marinara geht es, wie der Name schon sagt, um die Pomodoro-Technik - eine beliebte Methode für Zeitmanagement, die dabei helfen soll, effizienter zu arbeiten.

Die Technik besteht aus fünf Schritten:

Die Aufgabe schriftlich formulieren

Den Kurzzeitwecker auf 25 Minuten stellen

Die Aufgabe bearbeiten, bis der Wecker klingelt; mit einem X markieren

Kurze Pause machen (5 Minuten)

Nach jeweils vier Zeitblöcken (Promodori) eine längere Pause machen (15–20 Minuten)

Marinara hilft euch dabei, die Zeiten für diese Methode einzuhalten. Außerdem könnt ihr die Pausen- und Arbeitsabschnitte nach eurem Ermessen anpassen und euch je nach Bedarf verschiedene Benachrichtigungen einstellen, die euch auf euer Timing hinweisen.

Marinara ist verfügbar als Add-on für Chrome

5. Selectext – Text aus Videos kopieren

Sollte es mal passieren, dass ihr Texte aus Videos notieren müsst oder ihr euch einfach Anmerkungen zu einer Video-Präsentation machen wollt, dann ist Selectext das Richtige für euch. Mit dieser kleinen, aber sehr praktischen App, könnt ihr den Text, der in einem Video angezeigt wird, einfach kopieren und in ein Dokument einfügen.

Dazu einfach das Add-on im Browser installieren und das Video an der Stelle anhalten, aus der ihr den Text kopieren wollt. Nun drückt ihr den Selectext -Button im oberen linken Rand des Bildschirms und alle Textpassagen werden euch einzeln angezeigt.

Nun könnt ihr entweder die einzelnen Abschnitte anklicken und sie so kopieren oder ihr haltet die linke Maustaste gedrückt und zieht ein Rechteck, um alle gewünschten Textpassagen zu kopieren.

Wie ihr im Vergleich unten sehen könnt, werden manchmal auch Textabschnitte erzeugt, die gar nicht im Video auftauchen. Zieht man allerdings in Betracht, wie praktisch das Tool sein kann, ist das aus unserer Sicht nur ein kleiner Mangel.

Selecttext ist Verfügbar als Add-on für Chrome und Firefox

Gamestar News mit ausgewähltem Text. Gamestar News mit Selectext-Button.

6. Scribe – Anleitungen und Dokumentationen in Sekunden

Müsst oder wollt ihr öfter mal Anleitungen für euch oder Kollegen machen? Wenn ihr Guides oder Dokumentationen im Browser verfassen wollt, gibt es wahrscheinlich kaum ein besseres Tool als Scribe.

Installiert euch einfach das Browser-Add-on und geht auf die Webseite, über die ihr einen Guide verfassen wollt. Nun klickt ihr auf das Add-on-Symbol im Browser und drückt auf »Start Recording«.

Scribe nimmt jetzt euren Bildschirm auf, hält dabei jeden Klick fest und speichert einen passenden Screenshot von Buttons, Suchleisten und vielem mehr. Das heißt, ihr klickt euch einfach wie gewohnt durch die Webseite und Scribe erledigt den Rest.

Seid ihr fertig mit der Aufgabe, für die ihr den Guide anlegt, drückt ihr wieder auf das Add-on-Symbol und klickt auf »Stop Recording«. Nun wird automatisiert ein Guide erstellt und bebildert.

Zum besseren Verständnis habe ich euch beispielhaft einen kleinen Guide gemacht, wie ihr Gamestar Tech findet. Das hat mich ca. fünf Sekunden gekostet:

Scribe ist verfügbar als Add-on für Chrome . Noch mehr praktische Apps für ein besseres Arbeiten im Home Office findet ihr im folgenden Artikel:

Nutzt ihr schon einige dieser Apps? Könnt ihr noch mehr Apps und Add-Ons in dieser Richtung empfehlen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.