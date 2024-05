Nightingale hat seit Release 96 Prozent seiner Spieler verloren, ein lange gewünschter Modus soll viele zurückbringen

Das neueste Update soll die Spieler zurück zu Nightingale bringen.

Nightingale verlor schon kurz nach dem Release im Februar 2024 einen Großteil der aktiven Spielerinnen und Spieler. Das Survival-Spiel mit leicht viktorianischen Setting will aber längst noch nicht aufgeben und liefert mit Update 0.3 ein Wunschfeature nach.

Offline-Modus soll Kehrtwende bringen

Während sich zum Release laut SteamDB 47.569 gleichzeitig aktive Spieler einfanden, gibt es aktuell nur noch 2.030 in der Tagesspitze. In den Rezensionen liegt das Spiel bei durchwachsenen 62 Prozent positiven Nutzerstimmen.

Die Spieler bemängelten neben der schwachen Performance das Fehlen eines Offline-Modus, der dem Spieler aufgrund von Serverproblemen zum Launch zusätzlich schadete.

Das jetzt veröffentlichte Update 0.3 etabliert einen Offline-Modus, dessen Schwierigkeitsgrad für Solospieler angepasst wurde. Um den offline spielen zu können, muss allerdings eine neue Spielfigur erstellt werden. Wer bereits gespielt hat, kann aber immerhin das Tutorial überspringen.

Aaryn Flynn, CEO von Inflexion Games, erklärte in einer Stellungnahme:

»Der Offline-Modus war etwas, das wir von Beginn an für Nightingale geplant hatten, aber wir haben wirklich unterschätzt, wie wichtig er für viele Spieler zum Early-Access-Launch ist.«

Er versichert außerdem, dass der Modus weiter ausgebaut wird und man auch zukünftig auf das Feedback der Spieler hören möchte.

2:41 Nightingale: Wir bekämpfen Wölfe, sammeln Ressourcen und kehren nach Hause zurück

Weiterhin ist es seit dem Update möglich, beim Craften auf Materialien zuzugreifen, die bereits in der Basis eingelagert sind. Spieler müssen also nicht mehr zwischen ihre Kisten hin und her rennen, wenn sie etwas herstellen wollen.

Außerdem gibt es mit Joan of Arc, Edgar Allan Poe und Taliesin dem Barden drei neue NPCs. Zuletzt wurden neue Optionen bei der Charaktererstellung hinzugefügt. Spieler können im Hauptmenü auch an bereits existierenden Charakteren Veränderungen vornehmen.

Die komplette Liste mit Anpassungen und Neuerungen findet ihr in den offiziellen Patchnotes und auf Seite 2 dieses Artikels.

Wie ihr in unserem oberhalb verlinkten Vorab-Test lesen könnte, hatte Nightingale durchaus Potenzial, konnte es aber nicht vollkommen ausschöpfen.

Habt ihr Nightingale zum Early-Access-Release gespielt? Teilt ihr die Kritik der Community oder gibt es eurer Meinung nach noch andere Probleme? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.