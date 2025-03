Schlechte Nachricht für Intel-Fans: Die geplante High-End-Grafikkarte in Battlemage wurde wohl abgesägt

Die Intel Arc B580 wird innerhalb von Battlemage wohl nicht mehr eingeholt.

Ende des vergangenen Jahres debütierte die zweite Generation an Intel-GPUs auf dem Markt: Mit der Arc B580 startete »Battlemage«; rund einen Monat später folgte mit der Arc B570 die nächste Mittelklasse-GPU.

Das High-End-Segment innerhalb des Portfolios wartet hingegen noch auf seine Einträge in Form der Arc B770 und Arc B750. Laut eines neuen Leaks sollen diese nun komplett eingestampft sein und gar nicht mehr folgen.

Der auf Intel-Leaks spezialisierte X-Account »jaykihn0« erklärt, dass der BMG-G31-Chip, der als Basis für die beiden höherwertigen Intel-GPUs dienen sollte, bereits im dritten Quartal 2024 eingestellt wurde:

Zumindest in Form einer Arc B770 oder B750 wird der G31-Chip nicht mehr auftauchen, wie der Leaker im Anschluss klarstellt.

Zur Erinnerung: Folgende Spezifikationen wurden zum Vollausbau des G31 - der in einer möglichen B770 zum Einsatz gekommen wäre - gemutmaßt:

Intel ACM-G10

(Arc A770) Intel BGM-G31

(Arc B770) Architektur Intel Xe HPG Intel Xe² HPG Chip 32 Xe-Kerne

4.096 Shader-Einheiten 32 Xe²-Kerne

4.096 Shader-Einheiten Speicher 16 GByte GDDR6

256-Bit 16 GByte GDDR6

256-Bit

Ebenfalls auffällig: Intels neuer CEO Lip-Bu Tan hat in einem Brief an Aktionäre, der zum Jahresbericht folgte, die Arc-GPUs mit keinem Wort erwähnt.

In diesem Schreiben wurden zwar die Pläne des Unternehmens für 2025 und 2026 dargelegt; der große Fokus liegt aber auf der Veröffentlichung von Panther Lake in der zweiten Hälfte von 2025 und Nova Lake im Jahr 2026 - beides CPU-Generationen.

Trotz der zwischenzeitlich aufgetauchten Versandlisten, die Hoffnung auf eine folgende Produktion des G31-Chips machten, scheint sich also das Gerücht der Intel-Fertigungsprobleme vom vergangenen Jahresende zu bestätigen.