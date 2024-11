Neue Intel-GPUs: Battlemage rückt immer näher - doch eine Grafikkarte hängt wohl in der Schwebe

Neue Intel-GPUs sollen noch im Dezember bei uns landen, aber nur in geringen Stückzahlen. (Bildquelle: Intel)

Die Anzeichen um einen nahenden Release der Battlemage-Generation von Intel verdichten sich: In den vergangenen Tagen sind mehrere Leaks aufgetaucht, die von einer Veröffentlichung der Intel Arc B580 im Dezember ausgehen.

So ist die Intel-Grafikkarte in der vergangenen Woche in ersten Versandlisten aufgetaucht, die unter anderem auf das Verpackungsmaterial der Grafikkarte hinweisen.

Die ersten Amazon-Listungen der Arc B580 und erneuter Dezember-Hinweis

Am Wochenende stellte der Intel-Partner Asrock wohl verfrüht die beiden Custom-GPUs »B580 Steel Legend« und »B580 Challenger« auf Amazon. Die Listungen sind inzwischen vom Internet verschwunden, auch über Seiten wie archive.org ist das Produkt nicht mehr abrufbar - wie immer sind Screenshots und Aufzeichnungen aber weiterhin zu finden.

Laut dem Portal wccftech verfügen die beiden Grafikkarten, wie zuvor spekuliert, über 12 GByte GDDR6-Speicher , der per 192-Bit-Interface angebunden wird. Aus der Geschwindigkeit von 19 Gbps folgt eine Bandbreite von 456 GB/s.

, der per 192-Bit-Interface angebunden wird. Aus der Geschwindigkeit von 19 Gbps folgt eine Bandbreite von 456 GB/s. Als Stromanschluss fungiert bei der Challenger-Variante ein einzelner 8-Pin-Anschluss, während für die »Steel Legend«-Custom-GPU zwei davon benötigt werden. Angaben zur TDP fehlen allerdings .

. Ebenso wird lediglich bei der »Steel Legend«-Version eine Boosttaktung genannt, die sich auf 2,8 GHz beläuft. Die genaue Konfiguration des mutmaßlichen BMG-G21-Chips sind jedoch ebenso wie eine Preisangabe Fehlanzeige.

Vergleichsweise frisch ist die Information der koreanischen Ausgabe von ZDNet, die sich auf eine Quelle berufen, die der PC-Lieferkette nahestehen soll. Der anonyme Tipp: »Noch vor Ende des Jahres sollen die ersten Battlemage-GPUs im Handel stehen«.

15:47 Intel Arc, Raptor Lake und Co.: Das waren die Highlights der Intel InnovatiON

Autoplay

Intel Arc: Wie ist der Stand bei BMG-G31?

Neben dem genannten G21-Chip, der in der Arc B580 zum Einsatz kommen soll, sprachen die Gerüchte in den vergangenen Monaten von zwei weiteren Chips, die im Rahmen der Battlemage-Architektur erscheinen sollen.

Von BMG-G10, der den leistungstechnisch wohl größten Chip in der zweiten GPU-Generation von Intel bedeuten sollte, ist jedoch schon seit Monaten von einem Entwicklungsstopp die Rede. Seitdem richtet sich der Fokus auf BMG-G31, das in diesem Fall das neue »Flaggschiff« der Serie darstellen soll – doch auch hier scheint die Produktion zu stocken.

Laut dem YouTuber Moore's Law is Dead steht noch der »Tape-Out« des G31-Chips aus. Damit ist vereinfacht formuliert die Übergabe der GPU an die Fertigung gemeint.

Damit ist vereinfacht formuliert die Übergabe der GPU an die Fertigung gemeint. Dieser Aussage stehen – abseits der durchwachsenen MLID-Trefferquote seiner Vorabinformationen – allerdings Versandlisten gegenüber, die im August 2024 aufgetaucht sind und explizit den BMG-G31-Chip erwähnen. Ein interner Versand ist ohne vorher erfolgtes Tape-Out schlicht nicht möglich.

Laut den Kollegen von ComputerBase gibt es dennoch ein Szenario, wie die beiden Aussagen zueinanderpassen können. So sei denkbar, dass Intel die Fertigungsmaske nach dem August-Versand noch einmal anpassen musste; die MLID-Aussagen zum fehlenden Tape-Out gelten also lediglich für die überarbeitete Fassung des Chips.

Allerdings ist hierbei zu berücksichtigen, dass der Prozess an sich enorme Kosten verursacht. Gerade in Anbetracht von Intels anhaltenden Krisen ist die Wahrscheinlichkeit folgerichtig als sehr gering einzustufen, dass der GPU-Hersteller tatsächlich zwei Tape-Outs für einen Chip in Auftrag geben musste.

Erste Performance-Vergleiche und angeblich schlechte Stimmung bei Intel-Partnern

Im selben Video bestätigt MLID indes ebenfalls, dass Battlemage noch in diesem Jahr auf den Markt kommen soll. Allerdings werde im Dezember lediglich Arc B580 im Handel stehen, was zu den eingangs erwähnten Berichten passt. Zudem sei der Launch nur in geringen Stückzahlen geplant.

Auch ein Performanceäquivalent wird genannt: So soll Intel Arc B580 etwa fünf bis fünfzehn Prozent schneller als die Arc A770 sein, dabei aber eine schlechtere Energieeffizienz als die Nvidia RTX 4060 aufweisen. Gewissermaßen handle es sich bei der neuen Battlemage-GPU um eine »in 4 nm gefertigte RX 7600 XT mit 12 GByte VRAM«.

Eine weitere Quelle, die zu Intels Boardpartnern gehören soll, äußerte sich ebenfalls gegenüber MLID und bestätigte erneut die Releasepläne für Arc B580.

Custom-GPUs sollen zum jetzigen Zeitpunkt allerdings lediglich von Asrock, Gunnir und Biostar produziert werden.

Grundsätzlich seien die Boardpartner nicht gerade optimistisch über den Start von Battlemage. Vielmehr erwarten diese ein »ähnliches Chaos« wie zum Alchemist-Launch, der primär von mangelhaften Treibern geprägt war. In den vergangenen Monaten schaffte es Intel allerdings, in diesem Aspekt immer mehr Verbesserungen zu erbringen.

Jetzt ist eure Meinung gefragt: Ist Battlemage schon zum Scheitern verurteilt, bevor die Intel-Grafikkarten überhaupt im Handel erhältlich sind - oder könnten die GPUs euch insbesondere mit einem niedrigen Preis überzeugen? Wo seht ihr den idealen Preispunkt für die oben beschriebene Arc B580? Lasst es uns gern in den Kommentaren wissen!