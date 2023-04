Kampfansage ans Steam Deck: Das Asus ROG Ally soll laut Leak auch beim Preis punkten

Das vermutete Preisschild fürs Asus ROG Ally dürfte viele Gaming-Fans freuen.

Spätestens seitdem die ersten Hands-On-Erfahrungsberichte zum kommenden Gaming-Handheld von Asus, dem ROG Ally, veröffentlicht wurden, kennt die Ungeduld bei vielen Spielefans kaum noch Grenzen. Am 11. Mai 2023 wird es ein Launch-Event geben, an dem auch Infos zu den Preisen bekanntgegeben werden sollen.

Ein Leak macht aber schon jetzt schlauer. Denn eine Preisangabe zum Topmodell mit Ryzen Z1 Extreme-APU ist aufgetaucht. Ja, wir sprechen hier über unbestätigte Infos, aber der Twitter-User SnoopyTech gilt als zuverlässig und hat in der Vergangenheit häufig goldrichtig gelegen. Schauen wir uns also das kolportierte Preisschild des Asus ROG Ally genauer an und setzen sie in Relation zum großen Konkurrenten, dem Steam Deck.

Bevor wir fortfahren, hier der Tweet des Anstoßes:

Zu schön, um wahr zu sein?

Lasst uns ohne weitere Umschweife zur Sache kommen: Stimmt der genannte Preis von SnoopyTech, dürfte das ROG Ally endgültig eine ernstzunehmende Alternative zum Valve-Handheld werden. Der Grund liegt auf der Hand, immerhin ist die Hardware des Ally-Topmodels dem Deck haushoch überlegen - zumindest auf dem Papier.

Zum Vergleich: Das bestausgestattete Steam Deck kostet 679 Euro (UVP). Rechnen wir die Preisangabe von SnoopyTech um, kommen wir beim besten ROG Ally auf rund 632 Euro. Rechnet man dann noch den üblichen Euro-Aufschlag hinzu, weil Hersteller sich nicht nur am Währungskurs orientieren, dürften wir im schlimmsten Fall auf einen ähnlichen Betrag wie beim Steam Deck kommen.

Bevor Gaming-Fans in Euphorie ausbrechen, sollten wir dennoch das Event am 11. Mai abwarten. Dennoch interessiert uns schon jetzt eure Meinung: Habt ihr Interesse am ROG Ally und könnte euch der vermutete Preis endgültig zum Kauf bewegen? Oder besitzt ihr bereits ein Steam Deck und seid damit wunschlos glücklich? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!