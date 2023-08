Schlechte Nachrichten für Fans von kleinen Smartphones: Ein weiterer Hersteller soll diesen den Rücken zukehren

0:51 Klein aber oho: Das Asus Zenfone 10 bringt top Leistung in kleiner Bauform mit

Wer gerne besonders handliche und kleine Smartphones verwendet, hat heute nicht mehr viel Auswahl. Immer mehr Hersteller verzichten auf Mini-Varianten ihrer Handys. Apple hat beispielsweise das iPhone Mini mit der großen Plus-Variante ersetzt.

Auch Xiaomi will zukünftig keine kleinen Handys mehr produzieren - die Nachfrage ist zu niedrig und die Kompromisse bei Kamera und Akku zu groß.

Nun soll ein weiterer Hersteller sich aus diesem Markt zurückziehen - Asus.

Zenfone-Serie soll am Ende sein

Was ist bekannt? Die taiwanische News-Seite Technews Taiwan will erfahren haben, dass Asus keine weiteren Zenfone-Handys in Planung hat.

Aktuell soll das Unternehmen intern neu strukturiert und einige Abteilungen dadurch verkleinert oder gar eliminiert werden. Teil dieser Umstrukturierung soll die Absorption des Zenfone-Teams durch das ROG Phone-Team sein.

Laut dem Bericht wird das Zenfone 10 also das letzte seiner Art sein.

Was machte das Zenfone 10 so besonders? Das Handy erhielt in vielen Tests sehr guten Ergebnisse und bot Fans von kleinen Smartphones eine mit nur wenigen Kompromissen behaftete Option.

Leider scheint das Handy nicht den gewünschten Erfolg eingebracht zu haben, weshalb Asus wohl künftig nur noch ROG-Handys anbieten wird. Diese sind auf Gaming getrimmt und deutlich größer.

Kommt stattdessen ein kleines ROG-Phone? Ein kleines ROG-Phone ist wohl eher unwahrscheinlich, da das wiederum mit Kompromissen bei der Akkulaufzeit verbunden wäre, die bei Gaming-Smartphones besonders wichtig ist.

Wie sich ein Gaming-Handy als Alltagshandy schlägt, hat Mirco für euch getestet:

Ich habe mein iPhone 13 (mini) gegen ein Gaming-Handy getauscht - Asus ROG Phone 7 Ultimate im Alltags-Test

Da es sich um einen unbestätigten Bericht handelt, haben wir bei Asus nachgefragt und aktualisieren den Artikel, sobald wir eine Antwort erhalten.

Was haltet ihr davon, dass Asus seine Zenfone-Serie einstampfen will? Seid ihr ein Fan von kleinen Smartphones oder findet ihr diese auch zu kompromissbehaftet? Schreibt uns eure Meinung dazu in die Kommentare!