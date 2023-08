Gar nicht nice: Fast 69 Prozent aller Bots im Internet in Deutschland sind schädlich

Sogenannte Bad Bots treiben vor allem in deutschen Netzwerken ihr Unwesen. (Bild: Maqbool - adobe.stock.com)

Imperva, der Cyber-Security-Marktführer, hat zum zehnten Mal seinen jährlichen Bad Robot-Report für 2022 veröffentlicht. Dieser liefert Informationen über die Entwicklung der Bot-Technologie und des automatisierten Datenverkehrs.

Für den Report wurde der Datenverkehr in 13 Ländern unter die Lupe genommen. Überraschend: In Deutschland treiben mit Abstand die meisten schädlichen Bots ihr Unwesen.

Deutschland 68,6 Prozent Bad Bots

Bad Bots sind automatisierte Programme oder Skripte, die im Internet agieren und negative oder schädliche Aktivitäten ausführen. Im Gegensatz zu guten Bots, die von Suchmaschinen oder anderen legitimen Diensten genutzt werden, um Statistiken zu ermitteln und Informationen zu sammeln, haben Bad Bots oft schädliche Absichten.

Web Scraping

Betrug und Phishing

DDoS-Angriffe

Kontenmissbrauch

Preis- und Bestandsmanipulation

Brute-Force-Angriffe

Spamming

Datendiebstahl

Click Fraud

Von den 13 Ländern, die in dem Bericht analysiert wurden, wiesen sieben einen Bad-Bot-Traffic auf, der über dem 2022 weltweiten Durchschnitt von 30,2 Prozent lag. Deutschland steht mit 68,6 Prozent an einsamer Spitze.

Danach folgen Irland mit 45,1 Prozent und Singapur mit 43,1 Prozent. Die USA lagen mit 32,1 Prozent ebenfalls leicht über dem Durschnitt.

Gesamter Internet-Traffic zu 47 Prozent von Bots

Genauer gesagt: 47,4 Prozent des gesamten Internetverkehrs wurde von Bots abgewickelt, ein Anstieg von 5,1 Prozent gegenüber 2021. Aus demselben Bericht geht hervor, dass der menschliche Verkehr mit 52,6 Prozent auf den niedrigsten Stand seit acht Jahren gesunken ist.

Wenig überraschend: Der Reiseverkehr (24,7 Prozent), der Einzelhandel (21 Prozent) und die Finanzdienstleistungen (12,7 Prozent) verzeichneten die meisten Bot-Besuche.

Auch wenig überraschend: Websites und Apps mit den Kernthemen Gaming (58,7 Prozent) und Telekommunikation (47,7 Prozent) hatten die meisten Angriffe von Bad Bots.

Das ist der meistgenutzte Browser von Bots: Apples Browser Safari, vor allem in der Mobile-Version, wurde am meisten von nicht-menschlichen Besuchern benutzt.

Fast die Hälfte aller online generierter Traffic entsteht durch Bots, in Deutschland sind davon fast 69 Prozent schädlichen Bots zuzuweisen. Hättet ihr das vermutet? Glaubt ihr, dass die Zahl nichtmenschlicher Webseitenbesucher noch weiter steigen wird? Was können wir gegen Bad Bots tun? Wenn ihr Tipps zum Selbstschutz habt, tippt sie gerne in die Kommentare.