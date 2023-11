Baldurs Gate 3: Das wohl beste Spiel des Jahres bekommt ein längst fälliges Technik-Update

Wenn die schicke Grafik von Baldurs Gate 3 nicht flüssig genug läuft, kann der neue Patch mit FSR 2.2 wichtig werden.

Der dritte Teil aus der Reihe der Spieleklassiker mit dem Titel Baldurs Gate bekam am 02.11.2023 einen riesigen Patch. Es gibt viele Veränderungen im Gameplay, mehr Optionen für Farbenblinde und eine verbesserte UI (Benutzeroberfläche).

Für uns aber besonders interessant: Das strategische Rollenspiel mit rundenbasierten Kämpfen bekommt längst überfällige Technik-Liebe spendiert: Ihr könnt Baldurs Gate 3 ab jetzt mit der Unterstützung einer höheren FSR-Version zocken.

Dieser Artikel dreht sich vor allem um dieses FRS-Update. Wer zusätzlich alle Details des großen Patches mit über 1.000 Veränderungen sehen will, kann das hier nachlesen:

Was ist neu in Baldurs Gate 3?

Es gibt gute Nachrichten für alle ohne Grafikkarte mit Unterstützung von Nvidias Upscaling-Technik DLSS. Baldurs Gate 3 bietet endlich eine höhere Version von AMDs Alternative Fidelity FX Super Resolution, das zu den allermeisten aktuellen und älteren Grafikkarten kompatibel ist.

Bislang wurde nur das veraltete und problembehaftete FSR 1.0 unterstützt. Zwar handelt es sich bei der nun unterstützten Version um FSR 2.2 und nicht um die neueste Variante FSR 3. Aber auch mit FSR 2.2 gibt es sichtbare Unterschiede.

Was kann FSR? Das ist AMDs Upscaling-Technologie. Upscaling bedeutet Folgendes: Ihr stellt eure Grafikeinstellungen beispielweise auf 4K. Jetzt müsste eure Grafikkarte eigentlich sehr viel rechnen.

Dank FSR darf sie aber in einer niedrigeren Auflösung wie zum Beispiel Full HD die Bilder berechnen. Danach werden diese Bilder künstlich hochskaliert auf eure gewünschte Auflösung. Daher auch der Name Upscaling.

Das Resultat: Mehr Bilder pro Sekunde, da die Grafikkarte in niedriger Auflösung mehr davon berechnen kann.

Euer Spiel läuft jetzt also potenziell flüssiger, auch wenn das je nach Titel, FSR-Version und FSR-Qualitätsstufe mal mehr und mal weniger mit optischen Einbußen wie einer gewissen Unschärfe einhergeht.

Die neue FSR-Version gegen die alte

Fidelity FX Super Resolution in der Version 2.2 bietet im Gegensatz zu FSR 1.0 vor allem eine bessere Bildqualität, etwa durch reduziertes Ghosting.

Beim Ghosting überblenden sich bei schnellen Bewegungen alte und neue Bilder. Dadurch werden die Umrisse unscharf und man sieht fehlplatzierte Kanten aus vergangenen Frames.

Das wird bei Baldurs Gate vor allem bei schnellen Lichteffekten sichtbar, die jetzt etwas sauberer angezeigt werden.

Wem bringen diese Änderungen etwas? Die neue FSR-Version hilft vor allem Spielern mit eher langsamerer Hardware, die nicht Nvidias DLSS unterstützt.

Während zum Erhöhen der FPS in solchen Fällen bislang größerer Abstriche bei der Bildqualität hingenommen werden mussten (sei es, durch das Reduzieren der Detailstufe und/oder durch den Einsatz von FSR 1.0), reduzieren sich diese durch die Unterstützung von FSR 2.2.

Ebenfalls bemerkenswert: In diesem Video redet Michael Graf darüber, was die Entwickler hinter Baldurs Gate 3 so besonders macht und warum das Spiel ein Mittelfinger an die Triple-A-Industrie ist:

1:45:23 Mittelfinger an die AAA-Industrie: Baldur's Gate 3 war kein Zufall

Wird es bald auch FSR 3 oder DLSS 3.5 geben?

Im Moment gibt es keine Informationen dazu, ob oder wann Baldurs Gate die neueste Version von AMDs FSR (Version 3) oder Nvidias DLSS (Version 3.5) unterstützt.

Mit den Begriffen wird häufig auch die so genannte Frame Generation verbunden. Während klassisches Upscaling vorhandenes Bildmaterial hochskaliert, kommen bei der Frame Generation völlig neu erstellt Bilder abseits der regulären Render-Pipeline hinzu.

Das kann die FPS nochmal deutlich erhöhen, in einem besseren Spielgefühl resultiert das aber nicht zwingend, wie unsere ersten Gehversuche mit FSR 3 beziehungsweise Fluid Motion Frames gezeigt haben:

Es wäre schön gewesen, wenn Baldurs Gate 3 direkt die neueste FSR-Version unterstützen könnte, aber auch mit FSR 2.2 sieht man einen Unterschied und für alle unter euch mit schlechterer Hardware könnte es das Spiel durchaus interessant(er) machen. Was denkt ihr über diese Änderung? Habt ihr Baldurs Gate 3 schon angespielt oder vielleicht sogar durchgespielt? Schreibt es gerne in die Kommentare