Baldur's Gate 3: Riesiger Patch 4 mit über 1.000 Änderungen ist live

Patch 4 für Baldur's Gate 3 ist - wer hätte es bei diesem Spiel gedacht - ziemlich groß.

Larian gönnt sich offenbar keine Pause oder hat ziemlich gute Bug-Spürhunde im Büro. Anders ist es wohl kaum zu erklären, dass bereits Patch 4 für das Rollenspiel-Meisterwerk Baldur's Gate 3 erschienen ist. Und das neue Update platzt mal wieder aus allen Nähten. Zwar beträgt der Download nur rund 14 GB, auf der Platte genehmigt sich Steam für die Installation aber natürlich die vollen 120 GB Installationsgröße.

Mehr als 1.000 Änderungen erwarten Fans. Darunter sind auch durchaus ein par Highlights, aber keine Sorge: Wir listen auch wie gewohnt auf Seite 2 dieses Artikels die kompletten Patch Notes auf, falls ihr gerade Bock auf richtig viel Lesestoff habt.

1:45:23 Mittelfinger an die AAA-Industrie: Baldur's Gate 3 war kein Zufall

Die Highlights von Patch 4 für Baldur's Gate 3

Im Folgenden die Stars des neuen Patches:

Mehr Optionen für Farbenblinde: In den Grafikoptionen habt ihr ab sofort die Möglichkeit, zwischen der Darstellung für verschiedene Arten der Farbenblindheit zu wechseln. Das wirkt sich auf die Darstellung der Rahmen rund um die Charakterporträts, die Porträts in der Kampfreihenfolge sowie die Punkte auf dem Radar aus. Abgedeckt werden Modi für Protanopie, Tritanopie und Deuteranopie.

In den Grafikoptionen habt ihr ab sofort die Möglichkeit, zwischen der Darstellung für verschiedene Arten der Farbenblindheit zu wechseln. Das wirkt sich auf die Darstellung der Rahmen rund um die Charakterporträts, die Porträts in der Kampfreihenfolge sowie die Punkte auf dem Radar aus. Abgedeckt werden Modi für Protanopie, Tritanopie und Deuteranopie. Lazarus Kleiderschrank wird nützlicher: Dank Patch 4 könnt ihr nun auch verstorbene Koop-Kumpanen aus dem Spiel schmeißen.

Dank Patch 4 könnt ihr nun auch verstorbene Koop-Kumpanen aus dem Spiel schmeißen. Visuelle Anpassung von Mietlingen bei der Rekrutierung: Es ist nun möglich, die Mietlinge schon beim Anwerben an eure Vorstellungen anzupassen.

Es ist nun möglich, die Mietlinge schon beim Anwerben an eure Vorstellungen anzupassen. Kratzer holt nun noch besser das Stöckchen: Der unbestritten beste Begleiter des gesamten Spiels apportiert nun so ziemlich … alles.

Der unbestritten beste Begleiter des gesamten Spiels apportiert nun so ziemlich … alles. Bessere Benutzeroberfläche: Das UI hat einige neue Komfortfunktionen erhalten. Unter anderem werden NPCs, die mit euch sprechen möchten, nun auf dem Radar per Symbol hervorgehoben.

Was sagt ihr zu den unzähligen Änderungen von Patch 4 für Baldur's Gate 3? Habt ihr euch durch das komplette Changelog gewühlt und seid rundum zufrieden? Oder wurden einige in euren Augen verbesserungswürdige Aspekte des Rollenspiels noch immer nicht angepackt? Wenn nicht, welche sind das? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!