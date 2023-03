Bastler will »Notebook« mit unendlicher Akkulaufzeit wahr werden lassen und erreicht ersten Meilenstein

Kennt ihr ihn schon, den Computer aus der Chips-Dose? Wie bitte? Ja, im englischen Sprachraum steht die Kartoffel ( Potato ) für einen leistungsschwachen Computer, der höchstens Microsoft Word, Tabellenkalkulation und Minesweeper draufhat.

Aber was ist, wenn dieser vermeintliche Schwäche-Computer ohne regelmäßige Stromzufuhr zwei Jahre am Stück funktioniert? Das klingt doch gleich wesentlich interessanter!

Die passende Hardware liefert jetzt Andreas Eriksen. Der Entwickler und Bastler schraubt aktuell an einem tragbaren Mini-Computer, der mit einer verblüffenden Akkukaufzeit von zwei Jahren glänzen soll. Richtig gelesen! Zwei Jahre. Und das ist laut Plan längst nicht das Ende der Fahnenstange.

Akku bis zur Unendlichkeit: Für künftige Entwicklungs-Schritte seines Quasi-Laptops für das postapokalyptische Zeitalter plant Eriksen gar eine unendlich lange Akkulaufzeit.

Liest sich fantastisch – und unglaubwürdig? Mal gucken, welche Technik-Teile die astronomische Akkulaufzeit ermöglichen sollen. Vorher werfen wir aber noch einen schnellen, ersten Blick auf dieses Wunderwerk der Technik:

Wie sind 2-Jahre-Akkulaufzeit möglich?

Verschaffen wir uns einen Überblick darüber, welche Bauteile im Inneren des Wunderkastens werkeln – schließlich kann es sich schwerlich um Cyberpunk-taugliche Hardware handeln. Die wichtigsten Komponenten im Überblick:

Prozessor: ARM Cortex M4-Kern (läuft mit bis zu 96 MHz)

ARM Cortex M4-Kern (läuft mit bis zu 96 MHz) Arbeitsspeicher: 384 KByte RAM

384 KByte RAM Festplatte: 1,0 MByte Flash-Speicher

1,0 MByte Flash-Speicher Stromzufuhr: 12.000-mAh-LiPo-Akku von PiJuice und ein kleines Solarpanel

Also, erstmal richtig vermutet: Unter der Last eines Triple-A-Titels wie Cyberpunk der aktuellen Gaming-Blockbuster-Generation würde dieser Computer zusammenbrechen – es sei denn, ihr messt die Bilder pro Jahrzehnt und nicht die pro Sekunde.

Eine überschaubare Leistungskraft ist also die eine Zutat – aber wie werden zwei Jahre Akkulaufzeit möglich? Bastler Andreas Erikson kann es selbst am besten erklären, denn er schreibt, der verbaute PiJuice-Akku böte viel mehr Akku [...], als man jemals dafür [Eriks Computer] brauchen würde .

Um die verbauten 12.000-mAh in Relation zu setzen: Der handelsübliche Smartphone-Akku hat in etwa eine Kapazität von 3.000 bis 4.000 mAh. Damit hat der Akku des Kartoffel-Computers also in etwa die drei bis vierfache Kapazität eures Smartphones.

So sehen die Eingeweide des sprichwörtlichen Kartoffel-Computers aus.

Display aus der Gameboy-Generation und teure Tastatur

Nebst der frugalen Hardware gibt es eine weitere, stromsparende Zutat: das von Eriksen eingebaute Display. Anstatt auf ein zeitgemäßes, aber stromfressendes, IPS- oder OLED-Display zu setzen, hat Eriksen ein simples Monochrom-Display verbaut.

Ihr wisst schon: Eines jener einfarbigen Displays, wie ihr sie vom originalen Gameboy kennt – oder eurem Taschenrechner aus der Schulzeit. Auf YouTube demonstriert Eriksen seinen Eigenbau-Computer in Aktion - und veranlasst Userin Roopi Nanra, das Gerät fest fürs dystopische Debakel einzuplanen. Sie schreibt:

“Nettes Projekt. Ziemlich nützlich, sobald wir in der Zombie-Apokalypse leben.” Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Verblüffende Tatsache: Laut Entwickler Eriksen war das Eingabegerät, also die Tastatur, das kostenintensivste Bauteil. Dann wiederum ist die Tastatur, in Eriksens Fall ein Happy Hacking Keyboard, entscheidend für den Geräteaufbau - nebst der Programmierumgebung. Eriksen schreibt:

“Es braucht eine gute Tastatur und eine anständige Programmierumgebung - Kompatibilität mit bestehender Software ist weniger wichtig, ebenso wenig wie leistungsfähige Hardware.”

Wieso heißt die Kartoffel Kartoffel ?

Bleibt abschließend noch die Frage zu klären: Wieso heißt dieser charmant-freakige Computer PotatoP ?

Wie oben bereits erwähnt: Im englischen Sprachraum hat sich das Wörtchen Potato für lahme Computer eingebürgert; umschrieben wird also ein leistungsschwacher Computer – mit der deutschen Kartoffel hat das nichts zu tun.

Das Suffix toP in PotatoP hingegen bezieht sich auf den anvisierten Formfaktor: Der PotatoP schickt sich an, der Darreichungsform eines Laptops möglichst nahezukommen. Sprich: Klein, handlich und transportierbar. Mit einem auf den Namen OS PotatOS getauften Betriebssystem dreht Bastler Erikson sogar noch weiter an der Wortspiel-Schraube.

Verfügbarkeit: Den Code zu seinem Kartoffel-Knüller hat Erikson frei auf Github zugänglich gemacht.

