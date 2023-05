Bei iPhone 16 Pro und Pro Max sollen die Displays wieder größer werden - haltet ihr das für eine gute Idee?

Die Bildschirme der Pro-Modelle des iPhone 16 sollen wieder etwas größer werden.

Das iPhone 15 ist noch nicht einmal auf dem Markt, geschweige denn angekündigt worden, schon existieren die ersten Gerüchte zu dessen Nachfolger. Während die Displaygrößen bei den Pro-Modellen des iPhone 15 Pro und Pro Max nicht verändert werden sollen, wird man sie ersten Informationen zufolge mit dem Sprung zum iPhone 16 Pro und Pro Max erweitern.

Das iPhone 16 Pro Max soll fast 7 Zoll groß werden

Die Nachricht darüber stammt von Display-Analyst Ross Young von den DSCC (Display Supply Chain Consultants). Er teilte sein Insider-Wissen in einem Twitter-Beitrag:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Young geht davon aus, dass das iPhone 16 Pro eine Bildschirmdiagonale von etwa 6,3 Zoll und das iPhone 16 Pro Max eine von circa 6,9 Zoll haben wird. Diese Displaygrößen sind laut Young auf die zweite Kommastelle gerundet.

Am 23. Mai will er im Zuge der Display Week Conference in Los Angeles die tatsächlichen Größen verkünden. Es gibt bisher keine Hinweise darauf, ob auch die Bildschirme des iPhone 16 und iPhone 16 Plus wachsen werden.

Jetzt ist eure Meinung gefragt: Was haltet ihr davon, dass es erste Anzeichen dafür gibt, dass iPhones immer größer werden? Stimmt dafür in unserer Umfrage ab:

Bevor es so weit ist, erwartet uns erst einmal die iPhone 15-Serie. Wenn ihr mehr über diese erfahren wollt, dann schaut hier rein:

Erläutert eure Meinung in den Kommentaren! Weshalb seid ihr dafür, dass Handy-Displays größer werden sollten? Was spricht eurer Meinung dafür? Oder seid ihr gegen immer größere Bildschirme? Weshalb präferiert ihr ein kleineres Handy? Sollte Apple die Plus-Reihe wieder gegen eine Mini-Serie austauschen? Wir freuen uns auf eine lebhafte Diskussion in den Kommentaren!