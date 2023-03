Das sind die Beliebtesten iPhone-Farben - Die Welt hat einen langweiligen Favoriten, seid ihr bunter?

Das amerikanische Forschungsinstitut CIRP hat eine Umfrage veröffentlicht, welche die Verteilung der verschiedenen Farben der neuen iPhone-Modelle zeigt.

Seit der vierten Generation iPhones gab es nur Schwarz und Weiß. Apple hat sein Farben-Repertoire seither aber deutlich erweitert. Je nach Modell wird sogar der ewige Klassiker Schwarz überholt. So mancher Anteil wird euch vielleicht überraschen.

Weiter unten im Artikel haben wir auch eine Umfrage vorbereitet. Verratet uns: Welche Farbe hat euer iPhone?

Passend dazu, wurde vor kurzem eine neue Farbvariante geleakt.

iPhone 15 Pro: Erstes Bild der überraschenden neuen Farboption aufgetaucht

Schwarz zu Blau (und Lila)

Was uns CIRP (Consumer Intelligence Research Partners, LLC) mit ihrer Grafik zeigt, ist wohl nicht das wichtigste Thema, wenn es um iPhones und Apple geht. Und trotzdem macht es Spaß, die verschiedenen Farbanteile zu analysieren.

Die Grafik zeigt den Farbanteil pro iPhone Version. Darunter die iPhones 14 Pro/14 Pro Max, 14/14 Plus, SE, 13/13Mini und 12.

Während alle anderen Farben, wenigstens minimal vorkommen geht Grün komplett leer aus.

Die Grafik mit Daten aus dem letzten Quartal 2022 zeigt vor allem eins: Schwarz ist und bleibt ein Renner unter iPhone-Nutzern. In jeder Generation ist Schwarz auf Platz 1 oder knapp dahinter. Der Anteil von weißen iPhones hingegen dürfte den ein oder anderen überraschen. Denn der Farb-Klassiker scheint meistens am unbeliebtesten zu sein.

Was außerdem auffällt: Die bunteren Modelle sind über die Jahre deutlich beliebter geworden. Bei den neuesten Modellen des iPhone 14 und 14 Pro überholen jeweils Lila, Blau und Gelb die Spitze.

CIRP selbst zeigt sich ebenfalls überrascht, dass Farben wie Lila immer beliebter werden. Sie gingen laut eigener Aussage davon aus, dass die Leute ihr iPhone länger behalten wollen und deshalb weniger ausgeflippte Farben nehmen würden.

»Wir haben erwartet, dass sie eine konservativere Farbwahl treffen«

Welche Farbe hat euer iPhone?

Wie oben bereits angekündigt, seid ihr jetzt dran. Wir interessieren uns dafür, was ihr so in der Hosentasche mit euch tragt. Welche Farbe hat euer iPhone momentan? Stimmt jetzt ab und schaut euch die Ergebnisse an. Es könnte euch überraschen.

Welche ist eure liebste Farbe, wenn es um iPhones geht? Habt ihr es schon mal bereut, eine bestimmte Farbe zugelegt zu haben? Wärt ihr vielleicht gern konservativer gewesen, wie CIRP das vermutet hat, oder seid ihr immer für eine grelle Farben zu haben? Schreibt es uns doch gerne in die Kommentare!