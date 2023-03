Der größte Kritikpunkt am iPhone-Display könnte bald Vergangenheit sein

Diskussionen und Gerüchte rund um ein iPhone ohne Notch existieren bereits sehr lange. Genau genommen seit dem iPhone X, das mit der Einkerbung am Display den Smartphone-Markt umkrempelte - zumindest was die Frontseite vieler Geräte anbelangt.

Jetzt tauchen erneut Gerüchte auf, die auf eine aufgeräumte Displayfläche ohne Einkerbungen hindeuten, aber was passiert mit der biometrischen Entsperrung Face ID? Bisher nimmt das komplizierte True-Depth-Kamerasystem vergleichsweise viel Platz auf dem Display ein, was teilweise für Kritik sorgt.

iPhone 16 Pro: Face ID unter dem Display

Ein Bericht aus Korea der Zeitschrift The Elec möchte das Gerücht bekräftigen, dass Apple auf einem guten Weg sei, die Display-Technologie voranzutreiben, um die biometrische Erkennung Face ID unter dem Display zu verfrachten.

Der Autor vergleicht die Technologie aus Sicht des Bildschirms mit der Under Display Camera das Galaxy Fold 4.

Grundlegend erfordert eine Implementierung von Face ID unter dem Panel die Sicherstellung, dass externes Licht auf das True-Depth-Kamerasystem fallen kann. Hierzu benötigt es allerdings hinreichende Transparenz des Displays und entsprechende Technologien, so der Bericht.

Fängt das Kamerasystem nicht genug Licht ein, erschwert es die Authentifizierung des Benutzers.

»Wenn sich der aktuelle Trend fortsetzt« und Apple weiterhin zufriedenstellend an der Technologie arbeitet, wird ein iPhone mit »Under-Display-Face-ID« bereits 2024 erwartet.

Anders sieht es allerdings mit der Selfie-Kamera aus. Laut dem Bericht wird es wohl frühestens 2026 so weit sein, bis Apple uns ein Smartphone ohne jegliche Display-Einkerbung präsentieren wird.

Apple iPhone: Neuerungen im Wechsel

Bereits 2022 zeigte der in Lieferketten gut vernetzte Brancheninsider Ross Young auf Twitter eine Roadmap bezüglich der iPhone-Neuerungen. Besonders interessant dabei ist der Wechsel der Neuerungen zwischen Pro und Nicht-Pro-Modellen.

Die Standard-Reihe der iPhones erhält die neuen Bildschirme immer ein Jahr später als die Pro-Serie.

Für 2022 prognostizierte Ross Young bereits, dass die neue Aussparung exklusiv für die Pro-Serie vorbehalten sein wird. Auch die bisherigen Gerüchte rund um das iPhone 15 scheinen im Einklang mit der veröffentlichten Roadmap zu sein.

Aus dem Bild lässt sich zudem eine weitere Erkenntnis ziehen. Jede Änderung soll mindestens zwei Jahre auf dem jeweiligen Modell bestehen bleiben.

Ein uneingeschränktes Display ohne störende Einkerbungen sieht fast zu schön aus. Was meint ihr? Stören euch am iPhone Display-Aussparungen wie Notch oder Dynamic Island oder fallen sie euch gar nicht mehr auf? Android-User müssen sich darum (fast) keine Gedanken machen. Wünscht ihr euch trotzdem ein aufgeräumtes Display, wie das OnePlus 7 Pro seinerzeit vormachte? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!