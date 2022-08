Benchmark-Leak: Mit RTX 4000 könnte 4K-Gaming endgültig auch in der Mittelklasse ankommen

Aktuell machen Gerüchte zur Leistung der Mittelklasse-Grafikkarten RTX 4060 Ti und RTX 4060 von Nvidia die Runde (via PC Games Hardware). Sollten die Angaben stimmen, würde das Ti-Modell ungefähr eine Performance auf dem Niveau der RTX 3080 bieten, die in unserem aktuellen Testsystem mit durchschnittlich über 80 FPS problemlos für das Spielen in 4K gerüstet ist.

Nvidias X60/XX60-Reihe erfreut sich seit Jahren großer Beliebtheit, weil sie gute Spieleleistung zu deutlich niedrigeren Preisen als im High-End-Segment um Modelle wie die besagte RTX 3080 bietet. Aufgrund der noch bis Anfang 2022 extrem hohen Grafikkartenpreise dürfte aber so mancher das Aufrüsten mit einer RTX 3060 (Ti) ausgelassen haben und nun um so gespannter auf die RTX 4060 (Ti) warten.

Allerdings gilt auch in diesem Fall, dass es sich nur um ein Gerücht auf Basis eines Twitter-Beitrags handelt. Grundsätzlich klingen die Performance-Angaben aber durchaus plausibel. Offizielle Informationen zur RTX-4000-Generationen wird es zeitnah geben. Mehr dazu erfahrt ihr hier:

Etwa 50 Prozent schneller als die Vorgänger?

Die Angaben stammen vom Twitter-Account @QbitLeaks und beziehen sich auf den synthetischen Benchmark 3D Mark Time Spy Extreme (TSE). Neben der erreichten Punktzahl gibt QbitLeaks jeweils auch die anliegende Taktrate und die Leistungsaufnahme mit an:

Die Werte sollen zwar nur auf Test-Boards basieren und eine von mehreren möglichen Konfigurationen abdecken. Einen groben Ausblick auf die zu erwartende Performance erlauben die Werte aber dennoch, sofern sie denn echt sind.

Vergleich mit RTX 3060 Ti und RTX 3060

Die Vorgängermodelle kommen im Benchmark ungefähr auf 5.500 Punkte (RTX 3060 Ti) beziehungsweise 4.000 Punkte (RTX 3060). Das Performance-Plus läge dementsprechend etwa im Bereich von 50 Prozent.

Eine nur etwas geringere Höhe hat laut dem Gerücht das Taktplus, das die RTX-4060-Modelle mit sich bringen. Statt etwa 1,9 bis 2,0 GHz wie bei der Geforce RTX 3060 (Ti) soll die Geforce RTX 4060 (Ti) im Bereich von 2,6 bis 2,7 GHz liegen.

Dafür fällt die Leistungsaufnahme mit 270 bis 280 Watt (RTX 4060 Ti) beziehungsweise 230 bis 240 Watt (RTX 4060) recht hoch aus. Die offiziellen Angaben für die Vorgänger liegen bei 200 Watt (RTX 3060 Ti) beziehungsweise bei 170 Watt (RTX 3060).

Wann erscheinen die Grafikkarten? Offizielle Informationen dazu gibt es noch nicht. Da aber bereits die RTX 3060 (Ti) erst einige Monate nach den Top-Modellen RTX 3080 & Co. beziehungsweise Anfang 2021 erschienen ist, rechnen wir frühesten Anfang 2023 mit der RTX 4060 (Ti).

Warum es eine sehr gute Idee sein kann, die Leistungsaufnahme eurer Grafikkarte manuell zu begrenzen und wie leicht das geht, erfahrt ihr im folgenden Artikel:

Wie schätzt ihr die aktuellen Gerüchte zu der Leistung der Geforce RTX 4060 (Ti) ein? Liegen sie unterhalb eurer Erwartungen, treffen sie diese genau oder liegen sie sogar darüber? Und was haltet ihr generell von der RTX 4060 (Ti) beziehungsweise überlegt ihr, euch die Karte zu kaufen, wenn sie erschienen ist? Schreibt es gerne in die Kommentare!