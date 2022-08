Nvidia Geforce RTX 4000: Das lange Warten hat bald ein Ende

Lange Zeit gab es keine offiziellen Aussagen von Nvidia zur Vorstellung der neuen Ada-Lovelace-Architektur und der kommenden RTX-4000-Generation von Geforce-Grafikkarten. Mit dem jüngsten Investoren-Gespräch zu den aktuellen Geschäftszahlen hat sich das endlich geändert.

Im Gaming-Segment gab es bei Nvidia sowohl in Sachen Umsatz als auch mit Blick auf den Gewinn deutliche Rückgänge, die im Zuge der schon länger sinkenden Nachfrage und Preise nicht überraschen. Im Zuge dessen ließ Nvidia CEO Jensen Huang unter anderem Folgendes verlauten:

Im Gaming-Bereich reagieren unsere Partner und unser Ökosystem auf eine plötzliche Verlangsamung der Verbrauchernachfrage und korrigieren den Lagerbestand der Kanäle. Dennoch sind die Grundlagen stark. Wir werden das in den nächsten Monaten durchstehen und mit unserer neuen Architektur ins nächste Jahr gehen. Ich freue mich darauf, Ihnen nächsten Monat bei der GTC mehr darüber zu erzählen.

Die GPU Technology Conference beziehungsweise GTC ist eine Veranstaltung von Nvidia selbst, die zuletzt meist im Frühjahr und mit einem Fokus auf künstliche Intelligenz stattgefunden hat. In diesem Jahr ist aber auch aufgrund der aktuellen Aussagen von Huang davon auszugehen, dass Nvidia die GTC 2022 für die offizielle Vorstellung von RTX 4000 nutzt.

Wann genau findet die Vorstellung statt?

Huang lässt es sich meist nicht nehmen, neue GPU-Generationen selbst vorzustellen und auch die Keynote der GTC 2022 wird von ihm präsentiert. Sie findet in etwas mehr als drei Wochen beziehungsweise am Dienstag, den 20. September um 17 Uhr deutscher Zeit statt.

Während es in der offiziellen Beschreibung nur sehr allgemein heißt Werfen Sie einen genaueren Blick auf die bahnbrechenden Technologien, die uns helfen, die größten Herausforderungen der Welt zu meistern. wird Huang am Ende des Investoren-Gesprächs nochmal etwas konkreter und spricht auch RTX-Grafikkarten an:

Ich freue mich auf die GTC-Konferenz im nächsten Monat, auf der wir neue Fortschritte von RTX vorstellen werden, die 3D-Grafik und -Spiele neu erfinden, die anhaltenden Durchbrüche der KI und der Aufbau des Metaversums, der nächsten Evolution des Internets.

Damit ist zwar weitgehend gesichert, dass es schon bald endlich offizielle Informationen zu RTX 4000 geben wird. Unklar bleibt aber weiterhin, wie konkret Nvidia auf der Keynote in Sachen Release-Pläne und Preisangaben wird.

Zuletzt wurde wiederholt davon ausgegangen, dass in diesem Jahr nur das Top-Modell RTX 4090 (Ti) erscheint und dass wir auf weitere RTX-4000-Modelle länger warten muss. Ein möglicherweise entscheidender Grund dafür: Die zu vollen Lager mit aktuellen RTX-3000-Modellen. Mehr dazu erfahrt ihr hier:

Wie schätzt ihr die Lage ein? Bringt Nvidia in diesem Jahr wirklich nur eine neue Grafikkarte auf den Markt und verschiebt den Release der anderen Modelle ins nächstes Jahr? Oder kommen 2023 mehrere RTX-4000-Modelle in den Handel? Schreibt es gerne in die Kommentare!