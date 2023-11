1:07:44 Was bedeutet der größte Deal der Videospielgeschichte für uns Spieler?

Der Riesendeal zwischen Blizzard und Microsoft ist durch! Nach zwei Jahren, Gerichtsverhandlungen, Enthüllungen und Anhörungen vor Kartellbehörden kann man es fast gar nicht mehr glauben. Aber wie geht es jetzt weiter?

Was steckt wirklich hinter dem größten Deal der Videospielgeschichte und was bedeutet er für uns Spieler? Ist er Fluch oder Segen? Welche versteckten Gefahren aber auch Chancen birgt er?

Das bespricht AK mit dem Industrieexperten und Unternehmensberater Human Nagafi (zu hören auch bei Corporate Therapy) und unserem Chefredakteur Heiko Klinge, der sein Adlerauge immer auf die neuesten Industrieentwicklungen geworfen hat.

Was will Microsoft eigentlich genau mit Blizzard? Wie steht es um Marken wie CoD, Diablo und Co.? Und welche Auswirkungen werden wir Spielerinnen und Spieler wirklich zu spüren bekommen?

