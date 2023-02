Bose ist bekannt für seine hochwertigen Audio-Produkte und die QuietComfort-Serie hat sich bei den Nutzern bereits als eine der besten In-Ears für aktive Geräuschunterdrückung bewährt. Die zweite Generation führt diesen Trend fort und setzt in puncto ANC einen neuen Maßstab. Ob der Rest überzeugt, erfahrt ihr in unserem Test.

Preislich liegen die Bose QuietComfort Earbuds 2 nahe an den AirPods Pro 2. Zum Vergleich habe ich daher die Kopfhörer von Apple herangezogen.

sehr gutes ANC mit »Aware-Modus«

hervorragender Tragekomfort

übersichtliche App

einfache Bedienung und Steuerung kein Bluetooth-Multipoint

fehlender aptX-Codec

hoher Preis

App bereitet vereinzelt Probleme

kein Wireless-Charging Preis bei Amazon prüfen

Verpackung und technische Details

Boses zweite Generation kommt mit einer herstellertypischen Verpackung daher. In der Box finden sich, neben dem Ladecase und der darin verschanzten Kopfhörer, ein kleines USB-A- auf USB-C-Kabel sowie verschiedene Silikonaufsätze.

Damit sollen die Ohrstöpsel in jeden Gehörgang bequem Platz finden und fest sitzen. Dank der zusätzlichen Silikonbänder passen die In-Ears auch wunderbar.

ANC Ja, mit Aware-Modus Passform Ohreinsätze aus Silikon in drei Größen samt Bänder zum Stabilisieren Abmessungen Kopfhörer 1,72 cm x 3,05 cm x 2,24 cm, 6,24 Gramm Abmessungen Ladecase 5,94 cm x 6,63 cm x 2,67 cm, 59,08 Gramm Akkulaufzeit ungefähr 6 Stunden, Ladecase umfasst drei zusätzliche Aufladungen Ladedauer der Kopfhörer Ungefähr eine Stunde

20 Minuten für 2 Stunden Nutzung Ladecase: Wireless Charging Nein, nur via USB-C Mikrofone 4 Mikrofone je In-Ear Bluetooth-Version 5.3 Codecs SBC und AAC

Design und Tragekomfort

Die QuietComfort Earbuds haben ein ansprechendes und modernes Aussehen und passen dabei bequem in die Ohren. Vor dem Start der Konfiguration solltet ihr die richtigen Größen für die Silikonaufsätze ausloten.

Anschließend könnt ihr die Konfiguration innerhalb der App starten, die zur Verbindung übrigens zwingend erforderlich ist. Eine Funktion zur schnellen Kopplung (Fast Pair) mit eurem Handschmeichler gibt es leider nicht.

Die Software will den optimalen Sitz der Kopfhörer erkennen, um den besten Klang für euch herauszukitzeln. Dieser Schritt ist optional.

Habt ihr den Prozess durchlaufen, dann seid ihr startklar. Was beim Einsetzen der In-Ears direkt auffällt, ist der feste und dennoch bequeme Tragekomfort, der sich über den gesamten Tag erstreckt.

Zu keiner Zeit liegen mir die Kopfhörer unangenehm in den Ohren, sodass ich sie rausnehmen muss.

Erfahrungsgemäß ist dies keine Selbstverständlichkeit, wie ich bei den AirPods Pro (2) von Apple noch immer feststelle. Das mag allerdings ein sehr subjektives Empfinden sein und sich je nach Ohr unterscheiden.

Das beste ANC?

Aktive Geräuschunterdrückung (kurz: ANC) nimmt inzwischen bei der Auswahl an Wireless-Kopfhörern einen sehr hohen Stellenwert ein. Bose verspricht mit den QC Earbuds 2 eine der besten In-Ears in diesem Bereich anzubieten.

Und der Hersteller hält sein Versprechen. Im Vergleich zu den AirPods Pro 2 schneiden sie in diesem Bereich sogar besser ab.

Sehr hohe Frequenzen sind weiterhin hörbar und nahe Stimmen von Personen schaffen die Kopfhörer nicht gänzlich abzuschirmen. Allerdings werden alle anderen Außengeräusche gnadenlos eliminiert.

Trage ich die Kopfhörer, ist meine sonst sehr laute mechanische Tastatur bis auf ein Minimum kaum zu hören. Auch andere Geräusche wie Straßenlärm oder die Lüfter meines Rechners und Steam Decks sind absolut nicht wahrzunehmen - alles ohne laufende Musik.

Dreht ihr eure Lieblingstitel auf, seid ihr ganz für euch allein.

Einziges Manko beim ANC-Modus der Earbuds 2 ist das Rauschen, das bei ausgeschalteter Musik deutlich wahrzunehmen ist. Was auf mich eher störend wirkt, könnte bei anderen wiederum für Entspannung sorgen.

Was gibt es noch über den ANC-Modus zu berichten? Die Bose-Kopfhörer bringen einen sogenannten Aware-Modus mit. Es handelt sich dabei um einen adaptiven Transparenz-Modus (Bose Active Sense), um laute Umgebungsgeräusche auf eine angenehme Lautstärke zu reduzieren, was im Test akkurat funktioniert hat.

Vollständig deaktivieren lässt sich das ANC im Übrigen nicht. Ihr habt erstmal nur die Auswahl zwischen ANC und dem Transparenz-Modus, der Außengeräusche durchschleift.

Einen Regler für die Intensität der aktiven Geräuschunterdrückung gibt es nur bei der Erstellung eines benutzerdefinierten Modus, was mir nicht ganz einleuchtet. Aber sei’s drum. Immerhin könnt ihr bis zu vier Profile anlegen.

Bose QC Earbuds 2: Wie ist der Klang?

Der Klang der QC Earbuds 2 ist sehr ausgewogen und weiß zu gefallen.

Boses Kopfhörer bieten eine gute Klangqualität mit einer Fülle an Details und einer breiten Klangbühne, die besonders durch klare Höhen die Verständlichkeit des Gesangs verbessert, auch wenn ihr laut aufdreht.

Die Höhen, Mitten und der intensive Tiefbass sind harmonisch aufeinander abgestimmt. Dazu liefert der Klang der QuietComfort Earbuds 2 hohe Details und Räumlichkeit. Bei komplexen Jazz-Titeln sind die einzelnen Instrumente noch genau zu verorten.

Die Bose-Stöpsel erzeugen außerdem einen ausgeprägten Druck und betonen den intensiven Tiefbass, was bei sehr basslastigen Titeln positiv ins Gewicht fällt und gleichzeitig Spaß macht.

Der Sound ist in vielen Fällen subjektiv und der Bass wird für manche zu verstärkt klingen. Für mich war die Standardeinstellung bereits sehr zufriedenstellend. Wer den Klang den eigenen Ansprüchen dahingehend optimieren möchte, findet in der App einen 3-Band-Equalizer oder vorgefertigte Einstellungen.

Hier solltet ihr die Erwartungen allerdings nicht zu hoch stecken. Die Änderungen haben nur einen dezenten Einfluss auf das Klangbild.

Was können wir über die Latenz berichten? Auf höhere Bitraten müsst ihr wegen des (noch) fehlenden aptX-Codecs verzichten, was wiederum zu einer Verzögerung führen kann.

Im Alltag habe ich die vergleichsweise höhere Latenz allerdings nicht wahrnehmen können und auch mit den beiden unterstützten Audio-Codecs AAC und SBC konnte ich die Musik auf den QC Earbuds 2 von Bose genießen.

Solide Sprachqualität mit Abstrichen

Nutzt ihr die Bose QuietComfort Earbuds 2 zum Telefonieren, erwartet euch keine Überraschung.

Die Kopfhörer geben ein solides Sprachbild ab und behalten dabei die Schwächen des Vorgängers bei. Zwar verspricht der Hersteller eine bessere Sprachverständlichkeit, dies trifft allerdings vorrangig in ruhigen Umgebungen zu.

Seid ihr draußen unterwegs, werden Umgebungsgeräusche für euer Gegenüber deutlich zu hören sein. Fahren Autos oder sogar Busse während dem Telefonat an euch vorbei, fällt die Kommunikation mit dem Gesprächspartner deutlich schwerer, sofern ihr nicht laut und deutlich sprecht.

Windgeräusche werden durch die vier Mikrofone an den Kopfhörern ebenfalls nicht abgeschirmt und beim Telefonieren sind störende Pfeifgeräusche zu hören.

Das schafft die Konkurrenz besser.

Davon abgesehen bewegt sich die Telefonleistung aber auf einem soliden Niveau. Wie das Mikrofon im Detail klingt, könnt ihr hier hören:

0:35 Bose QuietComfort Earbuds 2 - So klingt das Mikrofon

Steuerung der Bose QC Earbuds 2

Neben dem 3-Band-Equalizer und den verschiedenen Modi für ANC, bietet euch die App weitere Einstellungen. Über die Anwendung könnt ihr etwa die Bluetooth-Verbindung zu einem anderen Gerät aufbauen.

Bluetooth-Multipoint ist nämlich bei den Bose QC Earbuds 2 nicht mit an Bord, was die gleichzeitige Verbindung mehrerer Geräte ermöglicht.

Angesichts des Preises wäre die Unterstützung dieses Features in unseren Augen wünschenswert. Die zuvor genannten Sony WF-1000XM4 haben diese Funktion via Update nachgeliefert bekommen. Möglicherweise zieht Bose ebenfalls nach.

Alles Weitere innerhalb der App fällt relativ selbsterklärend aus, was lobenswert ist. Im Notfall hält die Anwendung genügend Hilfeseiten für euch bereit.

Tragt ihr die Kopfhörer, könnt ihr die Steuerung der Musik über die recht großen Flächen der Stöpsel übernehmen. Wer bereits mit diversen Wireless-Kopfhörern seinen Alltag bestritten hat, wird die Gesten schnell verinnerlichen:

1x Tippen: Pausieren/Fortsetzen

2x Tippen: Nächster Titel

3x Tippen: Vorheriger Titel

Streichen: Lautstärke höher/leiser stellen

Wer möchte, kann diese Kurzbefehle über die App individualisieren und auf die eigenen Präferenzen anpassen.

Probleme innerhalb der App

Die App von Bose verlangt noch immer die Aktivierung der Standort-Daten. Andere Hersteller-Apps kommen ohne derartige Rechte aus.

Im Alltag kam es während des Tests zu mehreren Problemen innerhalb der App, vorwiegend mit meinem Android-Smartphone. Hier konnte die Verbindung sporadisch nicht mehr erfolgreich hergestellt und die Kopfhörer zwangsweise neu eingerichtet werden.

Auch das kürzlich veröffentlichte Update vom 17. Februar 2023 schaffte keine Abhilfe. Seit dem Update kann fortan einer der beiden Stöpsel verwendet werden, um Audio-Inhalte wiederzugeben oder zu telefonieren.

Akkulaufzeit und Aufladen

Bose verspricht eine Akkulaufzeit von rund sechs Stunden. Auch hier löst der Hersteller sein Versprechen ein.

Im Alltag komme ich mit den Bose QC Earbuds 2 auf rund sechs Stunden, bis ich die In-Ears wieder ins Ladecase verstaue. Dort können Sie bis zu dreimal wieder aufgeladen werden, was für zusätzliche 18 Stunden Wiedergabezeit sorgt. 20 Minuten aufladen bringen rund zwei weitere Stunden Audio-Genuss.

Was ich durchweg bei Kopfhörern von Bose zu schätzen gelernt habe, ist die Ansage der Batterielaufzeit beim Einschalten der Ohrhörer. So bekomme ich immer präsent die Information, wie lange ich meine Begleiter zum Hören von Musik noch nutzen kann.

Insgesamt liegt die Wiedergabezeit im grünen Bereich und reiht sich damit bei der Konkurrenz ein. Die Apple AirPods Pro 2 liefern im Ersteindruck ähnliche Werte.

Spielt eine lange Akkulaufzeit für euch eine wichtige Rolle, schaut euch die bereits genannten WF-1000XM4 von Sony an. Diese In-Ears kommen in unserem Test auf rund 8 Stunden Nutzung.

Leider unterstützt das Ladecase der Bose QC Earbuds 2 kein Wireless Charging. Auch dieses Feature hätte angesichts des hohen Preises drin sein müssen.

