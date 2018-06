Budget-iPhone - Geleakte Bilder zeigen Gehäuse mit Display-Notch

Über Apples neues Budget-iPhone, das im Herbst 2018 erscheinen soll, ist bislang kaum etwas bekannt, abgesehen davon, dass es voraussichtlich über ein 6,1-Zoll-LCD-Display verfügen soll. Doch jetzt hat Boys Genius Report (BGR) ein Bild zugespielt bekommen, das angeblich das neue Smartphone darstellen soll.

Das Bild zeigt das iPhone in einer Schutzhülle des Drittherstellers Ghostek. Wie erwartet besitzt das Gerät in diesem Fall keinen HomeButton mehr und verzichtet ebenfalls auf TouchID. Stattdessen befindet sich an der Oberseite des Displays der bekannte iPhone-Notch inklusive FaceID.

Auf der Rückseite des Budget-iPhone hat Apple dem Leak zufolge eine im Vergleich zu den teureren iPhones vereinfachte Single-Lens-Kamera verbaut. BGR geht allerdings davon aus, dass der Hersteller hier auf neue Sensoren und Optik setzt, was sich aus dem im Vergleich zum iPhone 8 deutlich größerem Umfang der Kamera ergeben könnte.

Wann und zu welchem Preis das Budget-iPhone erscheint, ist derzeit noch unklar. Gerüchten zufolge soll es aber Mitte September zusammen mit den beiden anderen neuen OLED-iPhone-Modellen auf den Markt kommen.