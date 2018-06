Wie Samsungs neues High-End-Smartphone, das Galaxy S10, genau aussehen wird, weiß vom Hersteller abgesehen bislang niemand so genau - nicht einmal, ob das Gerät tatsächlich so heißen wird, steht bislang fest. Doch jetzt ist auf Twitter ein Bild aufgetaucht, das angeblich das Galaxy S10 in voller Größe zeigen soll.

Wie Neowin berichtet, stammt das Bild von dem Twitter-Nutzer @UniverseIce, der in der Vergangenheit bereits mit Leaks zu Samsung-Smartphones aufgefallen ist (darunter zum Galaxy Note 8). Auf dem Bild ist ein Smartphone mit einem All-Screen-Design zu sehen. Das an den Seiten abgerundete Display erstreckt sich über nahezu die komplette Oberfläche der Vorderseite.

This may be a design beyond. pic.twitter.com/lViQUsW1Jv — Ice universe (@UniverseIce) June 20, 2018

Dementsprechend könnte Samsung mit den integrierten Buttons und sonstigen Features auf der Vorderseite der bisherigen Geräte brechen. Stattdessen zeigt das Foto an der Seite des Geräts platzierte Bixby-, Lautstärke- und Power-Buttons. Außerdem scheint sich das Gerücht zu bestätigen, dass Samsung einen Fingerabdruck-Sensor in das Display integrieren will.

Der Verzicht auf eine separate Front-Kamera deutet schließlich daraufhin, dass Samsung auf eine Art ausklappbares Modul auf der Rückseite des Geräts setzen könnte. Ob es sich bei dem abgebildeten Smartphone aber tatsächlich um das Galaxy S10 handelt, werden wir erst wissen, wenn Samsung sein neues Flaggschiff offiziell der Öffentlichkeit vorstellt.

