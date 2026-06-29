Noch bis 01. Juli: Ihr könnt aktiv das Netz in Deutschland mitverbessern und müsst dafür nur eine App herunterladen

Im Rahmen der bundesweiten Mobilfunk-Messwoche sollen Funklöcher und andere Probleme entdeckt werden.

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Jonas Herrmann
29.06.2026 | 10:10 Uhr

Die App ist kostenlos und erfordert keine Anmeldung. (Bild: Check dein Netz) Die App ist kostenlos und erfordert keine Anmeldung. (Bild: Check dein Netz)

Kaum etwas ist im Alltag so nervig wie ein löchriges Netz. Wenn sich Kartendienste totladen und Anrufe unterbrochen werden, kann das ganz schön auf die Laune schlagen.

Um so etwas in Zukunft zu verhindern, hat das Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung die zweite bundesweite Mobilfunk-Messwoche gestartet. Teilnehmen kann so ziemlich jeder, der ein Smartphone hat.

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Netzcheck mit App-Support

Gestartet wurde die Aktionswoche schon am 24. Juni 2026. Sie läuft allerdings noch bis zum 1. Juli, sodass ihr noch ein paar Tage Zeit habt, um teilzunehmen.

Wie auf der Aktionsseite Check dein Netz erklärt wird, muss dafür nur eine App heruntergeladen und gestartet werden.

Die kostenlose App »Mobilfunk-Check« der Bundesnetzagentur kann dabei sowohl über den App Store als auch Google Play geladen werden. Eine Anmeldung ist demnach nicht nötig.

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So funktioniert's: Bei der Aktion geht es vor allem darum, »Daten aus der Perspektive von Verbraucherinnen und Verbrauchern zur tatsächlich erlebten Netzqualität« zu sammeln. Im Fokus stehen dabei natürlich vor allem Außenbereiche.

Wer die App geladen hat, kann dort auf einen Knopfdruck eine Messung starten. In regelmäßigen Abständen wird dann die Netzqualität geprüft und zusammen mit den GPS-Daten gespeichert. Die Daten werden dabei anonymisiert übertragen.

Das Smartphone kann während der Messung einfach in der Tasche bleiben. Mit einem Klick kann die Messung dann wieder beendet werden.

Im besten Fall werden durch die erhobenen Daten Funklöcher und Problemzonen erkannt, die dann (hoffentlich) auch beseitigt werden. Gerade Nutzer, die auf dem Land leben, erleben häufiger Einschränkungen, als ihnen lieb ist.

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Die Messung verbraucht laut der Aktionsseite nur minimale mobile Daten und wenig Akku. Die Daten werden bei guter Internetverbindung direkt übertragen. Reicht die Verbindung nicht aus, werden sie später etwa über ein WLAN-Netz übertragen. Es ist natürlich nicht garantiert, dass die Teilnahme tatsächlich zu einer Verbesserung der Netzqualität führt.

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