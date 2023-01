CES 2023: LG findet eure Küche zu trist - Party-Kühlschrank »MoodUp« vorgestellt

Bei der CES 2023 in Las Vegas werden dieser Tage allerhand spannende Tech-Neuheiten vorgestellt und da dürfen die abgedrehten Sachen natürlich nicht fehlen. Neben den ganzen Fernsehern, Tablets, Robotern und was nicht sonst noch alles ist etwas ganz Neues ja auch mal erfrischend.

LG fällt in den letzten Jahren immer wieder durch ungewöhnliche technische Innovationen auf. Das LG Wing mit seinem drehbaren Bildschirm war zum Beispiel eine einzigartige Idee und die neuste Innovation ist auf jeden Fall ähnlich ungewöhnlich, denn LG will eure Küche party-tauglich machen.

MoodUp - Der Kühlschrank mit LED-Beleuchtung

Der sehr bunte, auffällige und vor allem enorm große Kühlschrank hat großflächige Panels mit LED-Hintergrundbeleuchtung, die nach Belieben angepasst werden können, um eurer Küche eine persönliche Note zu verleihen.

Laut LG wird MoodUp sage und schreibe 190.000 verschiedene Kombinationsmöglichkeiten zur Farbdarstellung haben. Das Feature soll über die hauseigene ThinQ-App gesteuert werden.

Und falls ihr euch gefragt habt, ob die anpassbaren Lichter das Einzige sind, das so »Party« an dem Kühlschrank ist. Die Antwort lautet: Nein! Der MoodUp kommt auch mit integrierten Bluetooth-Boxen daher. Lautsprecher und LED-Panels lassen sich zudem synchronisieren. So wechselt er zum Beispiel die Farben nach dem Takt der Musik.

Nicht nur Party – auch Funktion

Neben den Funktionen für spontane Tanzeinlagen beim Kochen gibt es noch weitere Besonderheiten. Wird die Tür des Kühlschranks offen gelassen, blinkt ein Panel, um Alarm zu schlagen.

Außerdem sind auch die LG-Funktionen Instaview und Craft Ice mit am Start. Mit Ersterem wird die Tür des Kühlschranks transparent, sobald sie berührt wird, wodurch wir hineinsehen können, ohne ihn zu öffnen. Letzteres beschreibt die integrierte Eiswürfelmaschine, die runde Eiswürfel erzeugt.

Ähnlich wie andere Smart-Licht-Lösungen kann der MoodUp per App gesteuert und so auch in einen Nachtmodus versetzt werden, in dem die Lichter aus sind oder nur sehr schwach leuchten.

