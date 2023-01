Das Jahr 2023 hat begonnen und bringt natürlich auch wieder jede Menge spannende Technik mit sich. Ganz besonders im Rampenlicht stehen neue Fernsehgeräte. Auf der derzeit stattfindenden Elektronikmesse CES haben Samsung, LG und weitere Hersteller ihre TV-Modelle für dieses Jahr vorgestellt.

Beginnt nun endgültig die 8K-Ära? Welche Display-Technologie wird von den Herstellern favorisiert? Wir haben alle Infos für euch kompakt zusammengefasst.

LG setzt weiterhin voll auf OLED

Beginnen wir mit LG. Der Elektronikriese überrascht nicht und setzt auch 2023 voll und ganz auf die hauseigenen OLED-Panels samt altbekannter Model-Reihen, die einen Generationssprung vollziehen. Namentlich könnt ihr euch also in naher Zukunft zwischen Z3-, G3- und C3-Serie entscheiden, die insbesondere Gaming-Fans von sich überzeugen sollen. Genaue Preise oder Termine wurden nicht genannt.

Dafür sorgen einige neue Features, um die Bildqualität noch weiter zu erhöhen und für die Zukunft bestens gerüstet zu sein. So verfügen alle neuen Fernseher über eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz, unterstützen VRR (Variable Refresh Rate), Freesync Premium und Nvidia G-Sync. In Sachen Konnektivität sind vier HDMI-2.1-Anschlüsse verbaut.

Alle Modellreihen bekommen neue CPUs spendiert, die auch mit zusätzlichen KI-Funktionen daherkommen, wie etwa der Möglichkeit, mithilfe eines Assistenten den optimalen Bildmodus für die individuellen Sehvorlieben herauszufinden. Dank OLED Dynamic Tone Mapping Pro sollen die Panels heller leuchten können als je zuvor, LG selbst gibt einen Zuwachs von bis zu 70 Prozent an.

Besonderes Augenmerk liegt dieses Jahr auf der neuen Technologie WOW Orchestra . Damit ist es LG-Fernsehern möglich, kabellos mit kompatiblen Soundbars zu kommunizieren und diese bequem über den TV zu konfigurieren. Dadurch soll vor allem das verhasste Kabelchaos im Wohnzimmer verringert werden. Mehr zu den LG Fernsehern 2023 erfahrt ihr hier:

Samsung treibt Neo-QLED voran

Auch LGs größer Konkurrent hat sich natürlich auf der CES die Ehre gegeben. Samsung setzt bei seinen Fernsehern 2023 auf Neo-QLED. Dahinter verbirgt sich eine Kombination der hauseigenen Quantum-Dots-Technologie (QD) und den aufkommenden Mini-LED-Panels, um in Sachen Farben, Helligkeit und Kontrast eine ernstzunehmende Alternative zu OLED darzustellen.

Die Fernsehgeräte selbst sind 2023 mehr denn je eine Evolution der Vorjahresmodelle. Eine verbesserte KI soll die Bildverarbeitung optimieren und ein Auto-HDR-Feature, wie Spielefans es bereits von der Xbox Series X/S kennen, wurde ebenfalls integriert. Neo-QLEDs kommen sowohl in 4K- als auch in 8K-Ausführung auf den Markt.

Aber auch in Sachen OLED und Micro-LED gibt es Neuigkeiten aus dem Hause Samsung. Vor allem letztere Display-Technologie steht bei TV-Enthusiasten seit geraumer Zeit im Mittelpunkt, verspricht sie doch endgültig, an die Bildqualität von OLEDs heranzukommen, ohne deren Nachteile vorzuweisen. 2023 bringt Samsung Micro-LED-TVs von 50 bis 140 Zoll Bildschirmdiagonale auf den Markt, optisches Schmankerl: ein Bildschirmrand soll nicht mehr zu erkennen sein. Genaue Preise stehen noch nicht fest.

Die OLED-Reihe 2023 wird in den Größen 55, 65 und 77 Zoll verfügbar sein. Auch hier wird im Panel zusätzlich eine QD-Schicht verbaut, zusätzlich findet ein Neural Quantum Prozessor (ihr merkt, Samsung liebt Quanten offenbar sehr) Platz im Gehäuse. Als Resultat soll eine verbesserte Helligkeit sowie Farbdarstellung im Vergleich zu den Vorgängermodellen feststellbar sein.

Gaming-Fans gehen in Sachen PR-Jargon natürlich nicht leer aus. 144 Hz Bildwiederholrate, der Samsung Gaming Hub sowie AMD Freesync Premium Pro sollen Zockerherzen höherschlagen lassen.

TCL will traditionell bei Preis-/Leistung punkten

Früher als Billig-Marke verschrien, hat sich TCL in den vergangenen Jahren einen respektablen Ruf als Hersteller von Fernsehern mit einem sehr guten Preis-/Leistungsverhältnis erarbeitet. Deshalb lohnt es sich auch mehr denn je, abseits von LG und Samsung einen Blick auf die neuen Modelle des chinesischen Konzerns zu werfen.

2023 wird TCL seine Fernseher erstmals in zwei Serien aufspalten: die Q-Serie und S-Serie. Erstere stellt die technologische Speerspitze dar und soll die fortschrittlichsten Displays nutzen, während die S-Modelle das gewohnte TCL-Territorium, also den Budget-Bereich bedienen sollen. Beide Produktreihen signalisieren den Käufern mit aufsteigenden Zahlen ihr Leistungsspektrum (S3, S4, S5, Q6, Q7, etc.).

Das Flaggschiff ist der QM8, der auf ein Mini-LED-Panel setzt und mit stolzen 2.300 Dimming-Zones eine ausgewogene Ausleuchtung sowie einen hervorragenden Kontrast vorweisen soll. Als weitere Besonderheit werden WiFi 6 und ein eingebauter Subwoofer genannt.

Zu den darunter angesiedelten Modellen gibt es nicht viele Details. Auch der Q7 soll über eine große Anzahl an Dimming-Zones verfügen, der Q6 soll der bezahlbare Einstieg in die QLED-Welt sein und dürfte mit 120-Hz-Bildwiederholrate auch den Blick vieler Zocker auf sich ziehen.

Aber auch die noch günstigeren S3- und S4-Fernseher könnten TV-Fans bereits zufriedenstellen. Die S3-Modelle bieten 1080p zum kleinen Preis und die S4-Geräte können sogar bereits 4K und Dolby Vision HDR sowie Dolby Atmos vorweisen. Leider fehlen auch bei TCL derzeit noch genaue Preise und Einführungstermine.

Bei Hisense kommt es auf die Größe an

Der ebenfalls in China ansässige Hersteller Hisense hält sich dieses Jahr an das Motto Klotzen statt kleckern und positioniert vor allem sein neues Premium-Gerät als waschechte Alternative zu LG, Samsung und Co..

Der ULED X basiert auf Mini-LEDs und misst stolze 85 Zoll. Für eine überzeugende Bildqualität sollen über 5.000 Dimming-Zonen sorgen. Die Spitzenhelligkeit beträgt 2.500 Nits, um die Leuchtregulierung kümmert sich ein 16-Bit-Kontrollalgorithmus. In Sachen Audio wird ein 4.1.2-Kanal-System namens CineStage X verbaut, das 80 Watt über sieben Lautsprecher verteilt.

Darunter geht es weiter mit den Hisense-TVs U8K, U7K und U6K, die allesamt ebenfalls auf Mini-LED-Panels mit 4K-Auflösung setzen. U7K und U8K werden zudem explizit mit Dolby Atmos, 144 Hz Bildwiederholrate und AMD Freesync Premium beworben.

Ihr ahnt es vermutlich schon: Nein, auch Hisense hat sich noch nicht zu Preisen oder Terminen geäußert.

Und was ist mit Sony?

Die TV-Spezialisten aus dem Hause Sony haben zum Erstaunen vieler Fachleute keine neuen Fernseher für 2023 vorgestellt. Die Website Flatpanelshd möchte auch den Grund herausgefunden haben: Sony soll ein eigenes Event für das kommende Frühjahr planen, auf dem man dann wohl die neuen Bravia-TVs enthüllen wird.

Auf der CES 2023 wurden abseits von Fernsehern noch zahlreiche weitere Technik-Neuheiten enthüllt. Hier erfahrt ihr mehr darüber:

Plant ihr 2023 den Kauf eines neuen Fernsehers? Wenn ja, welcher Hersteller ist euer Favorit und vor allem: warum? Welche Features sind euch besonders wichtig? Viele Fragen, hoffentlich viele Antworten - schreibt uns eure Gedanken zu dem Thema gerne in die Kommentare!