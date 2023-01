CES 2023: Diesen Fernseher könnt ihr euch ans Fenster kleben

Wer sich für die neuesten Fernseher und Bildschirmtechnologien interessiert, wird jährlich bei der CES fündig. Dabei ist auch jedes Mal die ein oder andere Kuriosität mit dabei.

So auch in diesem Jahr: ein Fernseher, der nicht nur komplett ohne Kabel auskommt, sondern auch noch per Saugnäpfen an die Wand oder an ein Fenster geklebt wird. Wer sich als Early-Adopter dafür interessiert, muss allerdings tief in die Tasche greifen.

Einen Monat Akkulaufzeit und keine Fernbedienung

Der Fernseher wurde von einem Startup-Unternehmen namens Displace TV entwickelt und gerade im Rahmen der CES 2023 vorgestellt. Der OLED-Bildschirm hat eine 4K-Auflösung, die sich über eine Bildschirmdiagonale von 55 Zoll erstreckt. Dies ist allerdings auch schon alles, was an diesem Fernseher normal ist.

Der Displace-Fernseher kommt komplett kabellos zurecht und wird von vier großen Batterien gespeist, die man während des laufenden Betriebs auswechseln kann. Displace TV gibt die Akkulaufzeit bei sechsstündiger Nutzung pro Tag mit einem Monat an.

Ob sich der Fernseher dabei auch als Gaming-Monitor eignet?

Montiert wird der Fernseher über zwei große Saugnäpfe auf der Rückseite, die laut Displace TV an jeder Oberfläche haften können, solange diese flach ist . Damit der Fernseher auch gut halten kann, wiegt er nur knapp über 9 Kilogramm.

Die Inhalte werden über eine inkludierte Streaming-Box an den Fernseher gesendet. Bilder von dieser gibt es leider noch nicht, sie soll aber in etwa so groß wie ein PC-Tower sein. Von einer einzigen Streaming-Box soll es zudem möglich sein, mehrere Fernseher gleichzeitig zu betreiben. So können auch mehrere Fernseher nebeneinander montiert werden, die dann zusammen eine große Bildschirmfläche bilden.

Eine Fernbedienung für den Displace-Fernseher gibt es nicht. Stattdessen ist eine Kamera an der Oberseite integriert, die bei Bedarf ausfährt und Gestensteuerung ermöglicht. Alternativ kann eine Smartphone-App benutzt werden.

Displace bietet den Fernseher in zwei verschiedenen Sets an.

Ein Fernseher und eine Streaming-Box für 3000 $

Vier Fernseher und eine Streaming-Box für 9000 $

Die ersten Fernseher sollen im Dezember 2023 ausgeliefert werden.

Wer sich für einen mehr traditionell kabelgebundenen Fernseher interessiert, kann sich mal das neue OLED-Lineup von LG anschauen:

Was haltet ihr von kabellosen Fernsehern? Und wie haltet ihr die Idee von Saugnäpfen an einem TV-Gerät? Würdet ihr euch diesen hier holen oder ein vergleichbares Modell zu einem günstigeren Preis? Wir freuen uns auf eure Meinung zu dem Thema in den Kommentaren!