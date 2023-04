ChatGPT in der Hosentasche? Mit einem Smartphone und Browser kein Problem. Apple-Fan Federico Viticci hat nun allerdings einen Shortcut programmiert, der die Nutzung auf dem iPhone sehr viel einfacher macht, denn ihr könnt ChatGPT direkt von eurem Homescreen aus nutzen.

Und das Beste: Es ist für jeden zugänglich.

Was kann S-GPT?

S-GPT (steht für Shortcuts-GPT) nutzt die Vorteile der Entwickler-API von Open AI. Die Verknüpfung wurde mit der neuesten ChatGPT-API erstellt, kann aber auch mit dem bestehenden Modell ChatGPT 3.5 und ChatGPT 4 verwendet werden.

Quelle: Federico Viticci

Betrachtet man die Screenshots von Viticci, scheint die Integration in iOS einwandfrei zu funktionieren. Tatsächlich poppt die KI wie eine Siri-Notification auf. Ob die Sprachassistentin damit überflüssig wird?

Nicht ganz.

S-GPT unterstützt lediglich Text und keine Sprachbefehle. Dafür gibt es keine Begrenzung, wie lang die Frage an die KI sein darf.

Das Shortcut funktioniert mit ChatGPT wie am Rechner. Die KI merkt sich das Gespräch und kann Folgefragen aus derselben Sitzung beantworten.

Um S-GPT zu benutzen, braucht ihr das Pay-as-you-go-Modell von OpenAI. Das liegt an der API, die Viticci verwendet hat. Ohne funktioniert der Shortcut nicht.

Folgende Dinge könnt ihr via KI steuern:

Safari Share Sheet: Wenn ihr eine Webseite mit S-GPT teilt, fasst die KI den Inhalt zusammen.

Wenn ihr eine Webseite mit S-GPT teilt, fasst die KI den Inhalt zusammen. Clipboard: S-GPT wird den Inhalt eine Clipboards zusammenfassen oder auf Rechtschreibung prüfen.

S-GPT wird den Inhalt eine Clipboards zusammenfassen oder auf Rechtschreibung prüfen. Kalender und Erinnerungen: Auf Wunsch sagt euch die KI, welche Tage ziemlich stressig werden.

Auf Wunsch sagt euch die KI, welche Tage ziemlich stressig werden. Live-Text von Fotos: Den kann S-GPT auslesen.

Den kann S-GPT auslesen. Safari-URLs: Die KI sucht und offeriert euch URLs - und öffnet sie bei Bedarf.

Die KI sucht und offeriert euch URLs - und öffnet sie bei Bedarf. Apple Music: S-GPT kann Playlists nach euren Wünschen erstellen.

Quelle: Federico Viticci

Apple schert sich nicht um KI

Während Windows Bing mit KI supplementiert und Google dank Bard eine eigene Intelligenz besitzt, hat man in Cupertino bisher keine Anstalten gemacht, das Thema zu behandeln. Das war auch der Grund, wieso der Entwickler das Projekt angegangen ist.

With S-GPT, I wanted to start building a bridge between ChatGPT and Apple’s OSes. Federico Viticci

Was Viticci geschaffen hat, ist durchaus beeindruckend. Apple sollte einen Blick auf das Shortcut riskieren, um möglicherweise im Wettrennen mit KI nachziehen zu können. Viticci hat anscheinend eine gute Vorlage geliefert.

Via Shortcut bringt ein Entwickler ChatGPT nicht nur auf iOS, sondern macht es zum integralen Teil des Betriebssystems. Glaubt ihr, ihr würdet von einer KI auf dem iPhone profitieren? Sollte Apple seine Ressourcen in eine eigene Intelligenz stecken, um nicht abgehängt zu werden? Oder nimmt der Hersteller womöglich nur Anlauf und werkelt im Stillen bereits an einer Lösung? Schreibt’s uns in die Kommentare!