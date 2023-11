Neues Handy von Samsung? Erste Bilder könnten ein völlig neues Galaxy-Smartphone zeigen

Samsung-Leak unter der Lupe - ist es ein weiteres Leak zur Galaxy-S-Reihe oder wird es doch ein völlig neues Line-up? (Symbolbild; Foto von Agence Olloweb auf Unsplash, Logo: Samsung)

Der Leaker Evan Blass sorgt mit seinem X-Post (ehemals Twitter) vom 26. November 2023 für wilde Spekulationen. Denn das vermeintliche Mosaik soll wohl neue Smartphones darstellen.

Dieses Pixel-Mosaik soll ein oder mehrere Smartphones darstellen

Auf dem Leak-Foto lässt sich schwerlich etwas erkennen. Um welche Modelle es sich handeln könnte, bleibt spekulativ:

Mit den Worten Name that/those phone(s) - benennt diese Smartphones - startet er die allgemeine Spekulationsrunde. Dabei assoziiert der Großteil seiner Community die Pixel des Mosaiks nicht mit dem gleichnamigen Modell von Google, sondern legt sich relativ schnell auf die Samsung Galaxy S-Reihe fest. Genauer gesagt kommentieren die meisten Nutzer das noch nicht veröffentlichte S24.

Dieses weitere Leak könnte auch zum durchgesickerten Datum der Ankündigung des Galaxy S24 passen – in einem vorherigen Artikel haben wir berichtet, dass es sich dabei um den 17. Januar 2024 handeln könnte.

Die Auflösung seines Rätsels sorgt für Verwirrung

Am 27. November 2023 löste Evan Blass sein Rätsel dann teilweise auf:

Seine Aussage I would have thought the same, but apparently it’s a completely new lineup named Eureka widersprach der gängigen Meinung. Er bezog sich damit auf einen Kommentar, welcher das S24 vorschlug. Bei den Bildern soll es sich seiner Ansicht nach um eine brandneue Serie mit dem Codenamen »Eureka« handeln.

Laut der Webseite mobiflip soll es sich dennoch um die Galaxy S-Reihe handeln, da laut dieser Webseite der ursprüngliche Codename Muse in Eureka geändert wurde.

Das sind aber alles Vermutungen. In unserem Artikel haben wir über einen baldigen Release des Galaxy S24 berichtet. Aufgrund dieses Ereignisses scheint es eher unwahrscheinlich, dass Samsung in naher Zukunft eine zusätzliche und alleinstehende Smartphone-Reihe auf den Markt bringen wird. Vielmehr könnte sich hinter dem Namen Eureka einfach ein kluger Marketing-Schachzug von Samsung verstecken, um durch Spekulationen Aufmerksamkeit zu generieren.

Was denkt ihr über das Leak? Wird es tatsächlich einfach nur ein S-Modell – in diesem Fall das Samsung Galaxy S24 – oder überrascht uns Samsung tatsächlich mit einem völlig neuen Modell? Wie wahrscheinlich wäre das eurer Ansicht nach? Schreibt es gerne in die Kommentare.