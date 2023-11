Das Samsung Galaxy S24 soll ein KI-Phone werden - aber was bedeutet das?

Der Nachfolger des Galaxy S23 soll als KI-Phone vermarktet werden. (Quelle Mohamed Nohassi via Unsplash / Samsung)

In wenigen Monaten steht der Release des Samsung Galaxy S24 an. Entsprechend ranken sich bereits einige Leaks und Gerüchte über das kommende Flaggschiff des südkoreanischen Herstellers.

Viel wurde bisher über das Display und weitere technische Daten des Galaxy S24 gesprochen, doch auch bei den softwareseitigen Möglichkeiten des Samsung-Handys soll sich einiges ändern.

Das Stichwort lautet hier wie in vielen Neuvorstellungen des Jahres: »Künstliche Intelligenz«. Denn diese stellt Samsung bei der S24-Reihe verstärkt in den Vordergrund, wie das Portal SamMobile berichtet - sogar so sehr, dass das Galaxy S24 als »KI-Phone« vermarktet werden soll.

Unter anderem diesen Begriff will sich Samsung als Markenzeichen beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) sowie dem britischen Intellectual Property Office (IPO) sichern, wie etwa die niederländische Seite GalaxyClub erklärt.

Ob das auch gelingen wird, wird allerdings infrage gestellt - schließlich ist »KI Phone« doch ein recht allgemein gehaltener Begriff.

Galaxy S24: Einige KI-Features bereits bestätigt

Dass eine Form der Künstlichen Intelligenz auf den Galaxy-S24-Modellen eingebracht wird, steht aber bereits definitiv fest - selbiges bestätigte Samsung Anfang des Monats.

Als primäres Feature nannte der Hersteller die »AI Live Translate Call« genannte Funktion. Hierdurch sollen Samsung-Smartphones wie das kommende Flaggschiff Anrufe in Echtzeit übersetzen können.

Auch »Zoom Anyplace« als Prunkstück der wohl neu verbauten Kamera des Galaxy S24 setzt auf Künstliche Intelligenz. Hierbei handelt es sich um ein automatisiertes Tracking des erkannten Bildmotivs, zeitgleich wird das Bild stabilisiert.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Diese sowie weitere KI-gesteuerten Features fasst Samsung recht simpel unter dem »Galaxy AI«-Banner zusammen. Welche anderen Funktionen Samsung für das Galaxy S24 auf Lager hat, lässt sich das Unternehmen aber wohl erst zum Anfang 2024 anstehenden Unpacked-Event entlocken.

Dafür sind immerhin im südkoreanischen Äquivalent der EUIPO weitere eingetragene Schutzmarken des Herstellers aufgetaucht. Insgesamt drei solcher Bezeichnungen hat sich Samsung gesichert:

Ob diese aber auch tatsächlich für Smartphones gedacht sind, lässt sich nicht abschließend beurteilen. Denkbar ist nämlich auch, dass Samsung mit Apple nachziehen und ebenfalls in den Markt der XR-Brillen einsteigen will.

Die genannten Features wären entsprechend eine Option für ein solches Galaxy-Headset und definitiv ein bedeutender Fortschritt gegenüber dem gut ein Jahrzehnt alten Gear VR.

Übrigens: Die Künstliche Intelligenz selbst wird von Samsung nach einem berühmten deutschen Mathematiker benannt. Welcher das ist, findet ihr hier heraus:

Jetzt ist eure Meinung gefragt: Welche KI-Features würdet ihr bei einem Smartphone spannend finden und aktiv nutzen? Ist Künstliche Intelligenz in dieser Form ein ausschlaggebendes Argument für den Kauf eines Galaxy-Handys oder achtet ihr weiterhin auf die technischen Daten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!