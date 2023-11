Samsung Galaxy: S24 soll früher erscheinen und im Dezember kommt ein neues Einsteiger-Modell

So sieht der Vorgänger in der Cream-Farbvariante aus. Das S23 erschien übrigens im Februar. Das wird sich beim Galaxy S24 nächstes Jahr ändern. (Quelle: Samsung, Mediamarkt)

Es gibt Neuigkeiten rund um den Samsung-Markt. Das High-End- sowie das Einsteiger-Modell haben womöglich konkrete Release-Daten und Verkaufsstarts – insofern die geleakten Informationen stimmen.

Samsung Galaxy S24 kommt früher als gedacht auf den Markt

Wer sich auf das neueste Flaggschiff des südkoreanischen Handyherstellers zu Weihnachten freut, muss noch etwas Geduld aufbringen. Dieser erscheint wohl erst im Januar. Genauer gesagt soll der 17. Januar 2024 der Tag der Ankündigung werden.

Das behauptet zumindest die Webseite TheElec. Laut dieser Seite soll ein Mitarbeiter von Samsung gesagt haben, dass auch der Vorverkauf des Galaxy S24 direkt im Anschluss beginnen wird – also voraussichtlich ab dem 18. Januar 2024.

Die ersten Auslieferungen werden demzufolge in der Woche vom 26. bis 30. Januar 2024 erwartet. Gerüchten zufolge soll das Smartphone so viel kosten wie die Vorgänger, also je nach Ausstattung um die tausend Euro.

Noch im Dezember: Das Samsung Galaxy A25

Für diejenigen, die keine tausend Euro für ein Handy auf den Tisch legen möchten, gibt es ebenfalls Neuigkeiten. Denn laut Winfuture kommt noch im Dezember das neue Smartphone der Einsteigerreihe A von Samsung auf den Markt.

In der Schweiz wird es bereits von einigen Online-Händlern gelistet und der Verkauf soll zwischen dem 07. und 19. Dezember 2023 starten. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass diese Geräte auch bei uns zu diesem Zeitpunkt verfügbar sein werden.

Der Preis des Galaxy A25 soll dabei 279 CHF betragen, was umgerechnet etwa 288 Euro sind.

Was bekommt ihr beim Samsung Galaxy A25 geboten?

Die wichtigste Ausstattung im Kurzüberblick:

6,5-Zoll-OLED-Display

2.340 x 1.080 Pixel Auflösung

Bildwiederholrate 120 Hz

Exynos 1280 Prozessor

5G-fähig

6 GB bis 8 GB Arbeitsspeicher

Hauptkamera 50 Megapixel

Akkulaufzeit: 5000 mAh

Android: Version 14

Seid ihr eingefleischte Samsung-Fans und könnt den Release des Samsung Galaxy S24 schon gar nicht mehr erwarten? Oder sucht ihr aktuell eher nach einem Smartphone, dass den Geldbeutel schont und linst vielleicht schon auf das Galaxy A25? Schreibt uns eure Gedanken zu den beiden Smartphones gerne in die Kommentare.