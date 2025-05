Computex 2025: Unsere 5 Highlights vom letzten Messetag

Auch am letzten Tag der Computex wartete die Messe mit zig Neuheiten auf. Wir zeigen euch unser Messe-Highlights vom letzten Tag. (Bilsquelle: MSI, Jakob Erckert/GameStar Tech)

Am vierten und letzten Messetag hat sich der liebe Jakob noch mal einiges auf der Computex 2025 angesehen.

Diese fünf Präsentationen haben uns am besten gefallen.

Highlight 1: Moderne Grafik-Features für kleine PCs – Zotac RTX 5060

Zotac plant, noch diesen Sommer Low-Profile- und Mini-ITX-Versionen der GeForce RTX 5060 auf den Markt zu bringen.

Die RTX 5060 wurde am 19. Mai, einen Tag vor dem Start der Computex, offiziell vorgestellt und soll einen UVP von 299 US-Dollar haben. Erste Händlerlistungen von Asus-Karten zeigten jedoch Preise zwischen 340 und 410 US-Dollar, was deutlich über dem UVP liegt.

49:52 Computex 2025: Handhelds, OLED und mehr – unsere Highlights der Messe im Tech Talk

Die Verfügbarkeit von Low-Profile- und Mini-ITX-Versionen der RTX 5060 von Zotac ist besonders bedeutsam, da sie den wachsenden Markt für Small Form Factor (SFF)-PCs bedient. Dies ermöglicht leistungsstarke Gaming-Systeme in kompakten Gehäusen und spricht Nutzer mit begrenztem Platz oder dem Wunsch nach einer Konsolen-ähnlichen Ästhetik an. Jakob erzählt in dem hier verlinkten Podcast ebenfalls von der kleinen Zotac-Karte.