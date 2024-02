Cowboy startet neuen On Demand-Service: Das steckt drin

Ein Mechaniker repariert ein Cowboy-E-Bike. Das geht in Zukunft nicht mehr nur bei Fachgeschäften, sondern auch vor eurer Haustür. (Quelle: Cowboy)

Cowboy ist eine Firma, die E-Bikes herstellt. In der Vergangenheit haben wir bereits das Cowboy 4 getestet und mit einem weiteren E-Bike verglichen.

Jetzt meldet sich der Hersteller zurück und mischt mit seinem On-Demand-Service den Markt auf. Das bedeutet: Ihr könnt euch Mechaniker nach Hause bestellen, die sich dann um Montage, Wartung oder ähnliche Dienstleistungen kümmern.

Ein Fahrrad-Service für daheim

Neben dem Cowboy Care, einem monatlichen Wartungs- und Reparatur-Abo, gibt es jetzt einen sogenannten On-Demand-Service für daheim. In der Theorie eine gute Möglichkeit, stressfrei euer E-Bike wieder fit zu bekommen, ohne einen Fahrradhändler aufzusuchen.

Cowboy hat dafür ein Netzwerk aus mobilen Mechanikern ins Leben gerufen, welche Fahrern in ganz Europa einen Service vor Ort ermöglichen soll.

Ihr müsst dafür die entsprechende Dienstleistung in der Cowboy-App buchen. Beispiele hierfür sind:

Wartungspakete

Reifenreparatur

Fahrrad-Setup (Aufbau, Einrichtung etc.)

Gepäckträger-Montage

Kindersitz-Montage

Wir wissen, dass nicht jeder die Zeit, das Werkzeug oder das technische Know-how hat, um Zubehör anzubringen oder sein Fahrrad selbst zu warten.

Das schreibt Cowboy in einer Pressemitteilung. Um Kunden bedienen zu können, die laut Cowboys Aussagen wenig Zeit oder Know-How besitzen, gab es im vergangenen Winter bereits ein Pilotprojekt des On-Demand-Dienstes. Nach Aussagen Cowboys verlief die Pilotierung erfolgreich.

Jetzt wollen sie ihren Dienst landesweit in Deutschland, Luxemburg, Belgien und den Niederlanden sowie in weiteren europäischen Hauptstadtregionen wie z. B. Frankreich, UK und Österreich anbieten.

Terminbuchung per App: Im folgenden Bild seht ihr, wie der On-Demand-Service dann in der App buchbar ist. Ihr wählt euren gewünschten Service aus und dann wird euch ein entsprechender Mechaniker zugeteilt. Sobald die Buchung bestätigt wird, bekommt ihr euren Daheim-Termin:

In der App könnt ihr euren Service auswählen und bekommt dann einen Termin zugestellt. (Quelle: Cowboy)

Der Preis für den Service: Die Kosten dafür starten laut Cowboy bei 69 Euro.

Ambitionierte Zukunftspläne: Cowboy arbeitet bereits mit 175 unabhängigen Fahrrandhändlern zusammen. Ihr Plan ist es, bis Ende 2025 diese Zahl auf 1000 Partner zu erweitern. Wir können also gespannt bleiben, wohin die Reise geht.

Doch nicht nur der Hersteller Cowboy will in der nächsten Zeit richtig durchstarten - auch die neuen Besitzer von VanMoof haben große Pläne und wollen wieder E-Bikes auf den Markt bringen. Sogar einen E-Roller unter soll es bald in ihrem Katalog zu finden geben.

In diesem Artikel schreiben wir über übrigens über die Firma VanMoof 2.0, welche sich derzeit nach einem Bankrott und einer Übernahme durch McLaren Applied wieder zurückkämpft.

Was denkt ihr über den neuen Service von Cowboy? Besitzt ihr ein E-Bike dieses Herstellers und freut euch schon auf einen stressfreien Heimservice? Oder ist euch das zu teuer und ihr wartet lieber, bis ihr die Zeit für einen Termin beim nächsten Radhändler habt? Schreibt uns eure Gedanken über diesen On-Demand-Service gerne in die Kommentare und tauscht euch aus.