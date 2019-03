Laut der neuesten Meldung von DRAMeXchange / Trendforce gingen die Preise für DDR4-RAM in den letzten drei Monaten außergewöhnlich stark zurück. Erwartete man im Februar noch einen Preisverfall von 25 Prozent für das Quartal, so wurden es laut den letzten Zahlen von Trendforce letztendlich nun 30 Prozent verglichen mit den Preisen vor Weihnachten.

Angeblich sitzen die DRAM-Hersteller auf Lagerbeständen von bis zu sechs Wochen, was größtenteils Intels bereits seit Herbst 2018 bestehenden und anhaltenden Lieferschwierigkeiten aktueller Prozessoren geschuldet sei.

Das führe dazu, dass weniger PCs und Notebooks gefertigt werden könnten, was gleichzeitig eine geringere Nachfrage nach passender RAM-Ausstattung mit sich bringt. Und Trendforce geht davon aus, dass Intel erst im letzten Quartal 2019 ausreichend CPUs liefern können wird.

RAM-Preise im freien Fall?

Momentan würden die in der Branche bislang üblichen, quartalsweisen Lieferverträge nur noch monatlich ausgehandelt und die Kombination aus hohen Lagerbeständen und geringer Nachfrage führe aktuell laut Trendforce dazu, dass sich die RAM-Preise im freien Fall befänden.

Da alle drei großen RAM-Hersteller (SK Hynix, Micron und Samsung) aktuell sogar weitere Produktionskapazitäten schaffen, sieht Trendforce bis mindestens weit in die zweite Jahreshälfte 2019 kein Erholen der Nachfrage - auch starke Preissenkungen brächten vermutlich keine Entspannung.

Die besten PC-Upgrades aus CPU, RAM und Mainboard

Es gibt allerdings auch Gegenstimmen: So sieht der CEO des chinesischen Herstellers Powerchip laut Digitimes eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass 5G, Server in Datenzentren und vernetzte IoT-Geräte (Internet of Things, vor allem Home Automation) die Nachfrage schon im zweiten Quartal wieder spürbar steigen lassen wird und die Preise sich entsprechend stabilisieren und mittelfristig wieder anziehen.

Wer über mehr RAM nachdenkt, zahlt derzeit bereits deutlich bessere Preise als noch vor Weihnachten 2018. Wir halten es allerdings für wahrscheinlich, dass DDR4-RAM in den kommenden Monaten bis mindestens Herbst 2019 nochmals spürbar günstiger wird.