Welches Handy hat 2022 die beste Kamera? Tech-YouTuber macht den Blindtest mit 16 Smartphones

Marques Brownlee hat in seinem neuesten Video die Kameras von 16 Handys gegeneinander antreten lassen, um die beste Smartphone-Kamera für 2022 zu ermitteln. Für den Blindtest hat er jeweils eine Tageslicht-Szene, eine Low-Light-Szene und ein Portraitfoto mit jedem Handy geschossen. Anschließend haben er und sein Team eine Webseite erstellt, bei der man abstimmen kann, welche Fotos einem mehr gefallen.

Dabei werden immer wieder zwei Fotos von derselben Szene gegenübergestellt, die mit unterschiedlichen Smartphones geschossen wurden. Ihr entscheidet euch dabei für einen Favoriten. Am Ende des Tests erfahrt ihr, welche Smartphone-Kamera für einen persönlich gewonnen hat. Mit einem Elo-Rating-System, ähnlich wie bei Online-Spielen, hat Marques Brownlee den allgemeinen Gewinner in jeder Kategorie ermittelt.

Reine Bildqualität ist weniger wichtig, als ihr vielleicht denkt

Folgende Smartphones haben an dem Blindtest teilgenommen:

Huawei Mate 50 Pro

iPhone SE

iPhone 14 Pro

Moto Edge 2022

Nothing Phone (1)

OnePlus 10 Pro

Oppo Find X5

Google Pixel 6A

Google Pixel 7 Pro

Realme 10 Pro+

ASUS ROG Phone 6

Samsung Galaxy S22 Ultra

Sony Xperia 1 IV

Xiaomi 12s Ultra

Asus Zenfone 9

Vivo X80 Pro+

Welches Handy in der jeweiligen Kategorie gewonnen hat, möchten wir euch an dieser Stelle nicht vorweg nehmen. Dafür könnt ihr in das Video von MKBHD reinschauen, was ohnehin nur wärmstens zu empfehlen ist. Für alle anderen haben wir die Auflösung weiter unten aufbereitet.

Das sind die Smartphones mit dem insgesamt größten Ranking: Pixel 6a Pixel 7 Pro Asus Zenfone Oppo Find X5 Pro Samsung Galaxy S22 Ultra Realme 10 Pro+ Was jedoch viel wichtiger ist, sind die Erkenntnisse, die der Youtuber durch diesen Test gewonnen hat. In den meisten Fällen gewinnt das Bild, dass eine hellere Belichtung aufweisen kann. Smartphones, die zum Unterbelichten neigen, haben daher schlechter abgeschnitten, auch wenn sie beispielsweise eine hohe Bildqualität laut den Labortests von DxOMARK haben. Zu hell ist allerdings auch möglich und in diesen Fällen wurde öfters für das Bild mit der korrekten Belichtung gestimmt.

Außerdem garantiert eine gute Platzierung in einer Kategorie, nicht auch eine hohe Positionierung in einer anderen Disziplin. Ein Handy, das einen guten Nachtmodus hat, muss nicht zwingend gute Portraits schießen.

So ein Test zeigt mal wieder eindrucksvoll, wie unwichtig reine Bildqualität und Megapixel sein können. Viele Menschen präferieren eher eine korrekte Belichtung und natürlich wirkende Farben, vor allem bei Hauttönen.

Um ganz ehrlich zu sein, liegt das wohl eher daran, dass die meisten Smartphones heutzutage sehr passable Kameras besitzen. Anders sieht die Geschichte aus, wenn man die Bildqualität eines älteren Handys mit der von einem heutigen gegenübergestellt:

Was ist für euch am wichtigsten, bei einer Smartphone-Kamera? Bildqualität, Farben, Megapixel oder andere Features? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!