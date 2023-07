Wenn ihr diese Windows-11-Version nutzt, solltet ihr dringend updaten

Das Support-Ende für die erste Windows-11-Version naht - ein Update wird empfohlen.

Im Zuge des vergangenen Patchdays im Juli für Microsofts Betriebssystem Windows 11 startete das Unternehmen die Wechselfrist für die 21H2-Version des OS.

In drei Monaten steht hier das Support-Ende an, woran Microsoft in einem Blogeintrag erinnert. Am 10. Oktober 2023 wird Windows 11 21H2 die letzten sicherheitsrelevanten Updates erhalten.

Die folgenden Editionen sind von der Ankündigung betroffen:

Windows 11 Home (21H2)

(21H2) Windows 11 Pro (21H2)

(21H2) Windows 11 Pro für Workstations (21H2)

(21H2) Windows 11 Pro Education (21H2)

Aufgrund der Relevanz für die Sicherheit des Betriebssystems wird Nutzern entsprechend empfohlen, spätestens zu diesem Zeitpunkt auf Windows 11 22H2 zu wechseln.

Potenziell kommt bis dahin auch das Moments 3 genannte Update auf Windows 23H2, welches euch mit den folgenden Features überzeugen will:

KI-Copilot und mehr Windows 11 23H2: Diese neuen Features erwarten uns im nächsten großen Update von Duy Linh Dinh

Wer nach dem Ende der Unterstützung den Microsoft-Support zu Windows 11 21H2 kontaktiert, wird laut den Entwicklern darauf hingewiesen, das Update durchführen zu müssen, um weiterhin Hilfe zu erhalten.

Generell arbeitet Microsoft seit der Umstellung auf das Windows as a Service -Prinzip im Zwei-Jahres-Rhythmus, wenn es um den Support der jeweiligen Funktionsupdates geht.

Windows 11 21H2 erreicht als erste Betriebssystemversion, die am 5. Oktober 2021 veröffentlicht wurde, das Ende dieses Zeitraums entsprechend als Erstes. Eine Ausnahme hiervon bilden laut der Microsoft Lifecycle FAQ die Enterprise- und Education-Versionen von Windows 11, welche drei Jahre lang unterstützt werden.

Grundsätzlich bemüht sich Microsoft schon seit geraumer Zeit darum, Nutzer zum Umstieg auf Windows 11 22H2 zu bringen.

Wie die Entwickler im Release Health Center schreiben, habe man schon im Januar 2023 damit begonnen, Nutzer von Windows 11 21H2 auf die neuere Version hochzuziehen.

Wer das Aktualisieren automatisch vornehmen lassen möchte, kann hierfür eine praktische Funktion nutzen. Im Windows-Update-Reiter der Systemeinstellungen findet sich der Menüpunkt Aktuelle Updates abrufen, sobald sie verfügbar sind , der in aktiviertem Zustand alles selbst übernimmt.

Zudem lässt sich in den erweiterten Optionen ein geeigneter Zeitpunkt festlegen, an dem Windows das jeweilige Update durchführen soll.

Müsst ihr euer Windows 11 updaten, seid ihr schon auf 22H2 umgestiegen - oder nutzt ihr ein ganz anderes Betriebssystem (MacOS, Linux)? Lasst uns eure Meinungen in den Kommentaren da!