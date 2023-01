CES 2023: Samsung stellt tatsächlich erstes falt- und ausrollbares OLED-Display vor

Update vom 5. Januar 2023: Die Gerüchte um Samsungs falt- und rollbaren Screen haben sich bewahrheitet. Es handelt sich um den ein Tablet namens »Flex Hybrid OLED«. Im eingefahrenen Zustand hat es eine Bildschirmdiagonale von 10,5 Zoll und ein Seitenverhältnis von 4:3. Wird es ausgerollt, hat es 12,4 Zoll und ein Seitenverhältnis von 16:10.

Samsung sieht in dieser Technologie die Zukunft des Laptop-Designs. Der Flex Hybrid OLED ist vorerst allerdings nur als Prototyp gedacht und wird wahrscheinlich nicht auf dem Massenmarkt erscheinen. Vielmehr dient er als Vorgeschmack auf das, was wir von Samsung in den nächsten Jahren an der Laptop-Front erwarten dürfen.

Ursprüngliche Meldung vom 3. Januar 2023: Das Knistern neuer Gerüchte und bevorstehender Ankündigungen liegt in der Luft, denn eine der größten Tech-Messen der Welt steht bevor. Bei der CES 2023, die vom 5. bis zum 8. Januar 2023 stattfindet, soll Samsung laut dem koreanischen News-Portal etnews.com ein OLED-Display vorstellen, das sich sowohl falten als auch ausrollen lässt.

Faltbare Screens sind nichts Neues mehr und kennen wir bereits von Smartphones wie dem Samsung Z Fold 4, zu dem unser Experte Patrick einen ausführlichen Test für euch verfasst hat:

8 2 Samsung Z Fold 4 im Test Einzigartiges Handy, aber alles andere als perfekt

Auch ausrollbare Displays sind uns zum Beispiel schon vom LG Signature OLED R oder von (bislang) unvollendeten Projekten wie dem Samsung Galaxy Z Roll oder dem LG Rollable, das schon so gut wie fertig war und dennoch nicht auf den Markt gebracht wurde, bekannt. Ein koreanischer Youtube-Channel hat das voll funktionsfähige Modell im September letzten Jahres vorgestellt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Einige auf dieser Seite eingebaute Links sind Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhält GameStar je nach Anbieter eine kleine Provision ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.

Bisher einzigartig: faltbar UND ausrollbar

Die Kombination aus beiden Technologien wäre bis dato einzigartig und verspricht die Möglichkeit zwischen drei Bildschirmgrößen zu wählen und das mit nur einem Display. Angeblich wird das Panel aufgeklappt, um es von acht Zoll auf zehn Zoll zu erweitern. Nach dem Ausrollen kommt das Display wohl auf eine Bildschirmdiagonale von 12,4 Zoll.

Laut etnews wird es als Hybrid-Display bezeichnet. Es soll im 8-Zoll-Modus ein Handy sein und in den größeren Modi als Tablet oder auch als Laptop genutzt werden, wenn man eine Bluetooth-Tastatur anschließt. Der Vorteil beider Technologien ist, dass das Handy im kleinsten Modus nicht so ein Klotz in der Tasche ist.

Dass ein solches Display schon bald an Kunden geliefert wird, ist allerdings unwahrscheinlich, da mit der Kombination beider Technologien auch die technischen Schwierigkeiten beider Technologien zu bewältigen sind. So müssen das Scharnier zum Falten und der Metallrahmen zum Ausrollen vereint werden. Eine Massentauglichkeit könnte demnach noch auf sich warten lassen.

Das bisher unveröffentlichte Samsung Triple Fold hatte auch ein ähnliches Prinzip, nur dass es sich dreimal falten ließ, wie der Name verrät. Es wäre also denkbar, dass Samsung das Triple Fold mittlerweile durch das neue, bisher namenlose Modell ersetzt oder den Entwurf stark verändert hat. Mehrere Modelle mit drei Bildschirmgrößen wären ebenfalls denkbar.

Zusätzlich zu den ihnen vorliegenden technischen Daten hat etnews auch gleich verraten, wann das Panel vorgestellt werden soll: am 5. Januar, also am ersten Tag der CES 2023, soll es soweit sein. Allerdings ist auch die Rede von »privaten Vorstellungen«. Ob wir das Display wirklich in zwei Tagen sehen, bleibt also abzuwarten.

Auch bei LG gibt es schon Neuigkeiten zur CES 2023 in Form brandneuer OLED-TVs zu verkünden. Kollege Linh hat die Infos für euch:

Würdet ihr euch einen Smartphone-Tablet-Laptop-Hybriden zulegen? Was haltet ihr von der Kombination aus faltbar und ausrollbar? Schreibt es uns gerne in die Kommentare?